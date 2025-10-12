Podwójny cios w Donalda Tuska. To zaboli go jeszcze mocniej

Już w czwartej minucie meczu na trybunach zabrzmiał okrzyk "Donald matole, twój rząd obalą kibole", a potem były jeszcze kolejne obraźliwe przyśpiewki i transparent, który pojawił się na płocie w 30. minucie. Z podobizną Donalda Tuska i nalepioną mu czoło niemiecką flagą oraz napisem: "Nie jesteś, nie byłeś, nie będziesz kibicem reprezentacji Polski!". W ten sposób polscy kibice powitali na stadionie w Kownie premiera, który w niedzielę pojawił się na meczu Litwa - Polska.

Tuska to mogło zaboleć tym mocniej, że transparent został zawieszony najprawdopodobniej przez kibiców z Gdańska. To miasto, z którego premier pochodzi, a na dodatek wiadomo, że jest też zagorzałym kibicem miejscowej Lechii. Zresztą tak samo jak prezydent Karol Nawrocki, ale on akurat na stadionach piłkarskich może liczyć ostatnio na ciepłe przyjęcie. Tak było choćby miesiąc temu w Chorzowie, gdy Nawrocki pojawił się na meczu z Finlandią (3:1).

Tusk pojawił się na meczu Litwa - Polska

Tusk pojawił się na niedzielnym meczu w Kownie na zaproszenie premier Litwy Ingy Ruginiene. - Będzie 2:0, ale nie pytacie dla kogo? - uśmiechnął się jeszcze przed meczem, gdy pytany był o jego wynik. To było jeszcze przed stadionem, na parkingu pod strefą VIP, gdzie premier odpowiedział na jedno pytanie i szybkim krokiem - otoczony ochroniarzami - wszedł po schodach na lożę, gdzie czekała na niego już premier Litwy oraz delegacja PZPN z prezesem Cezarym Kuleszą na czele.

Premier niedzielne spotkanie oglądał oczywiście z honorowego miejsca, ale na stadionie było wielu Polaków. Wyprzedana była nie tylko cała trybuna gości (3,5 tys. biletów), skąd intonowano obraźliwe przyśpiewki w kierunku Tuska, ale też neutralne sektory. Jeszcze przed meczem podawano, że kibiców "Biało-Czerwonych" na meczu z Litwą będzie około 5 tys., czyli wypełnią 1/3 stadionu im. S. Dariusa i S. Girenasa.

Na boisku Polacy wygrali 2:0 po bramkach Sebastiana Szymańskiego oraz Roberta Lewandowskiego. Na dwa mecze przed końcem rywalizacji w eliminacjach mistrzostw świata, Biało-Czerwoni zajmują drugie miejsce w grupie G - do prowadzącej Holandii tracą trzy punkty. Na przyszłoroczny mundial awansuje zwycięzca grupy, a druga drużyna zagra w barażach.