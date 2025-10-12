Hajto grzmi ws. reprezentacji Polski. "Nie zasługują"

Polscy piłkarze niedawno rozegrali sparing z Nową Zelandią. Wygrali 1:0, ale nie to było najważniejsze. To był przede wszystkim sprawdzian dla piłkarzy Jana Urbana, który mieli ostatnio mniej okazji, by grać w Biało-Czerwonych barwach. Ponadto to była tylko jedna ze składowych przygotowań na mecz z Litwą w ramach el. do mistrzostw świata.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski ma następcę Lewandowskiego? Żelazny: Zmierzamy w czarną dziurę

Tomasz Hajto grzmi przed meczem z Litwą. "Nie zasługują, by być w reprezentacji"

Jednak po tym meczu towarzyskim spadła fala krytyki na reprezentację Polski. - Mecz dobitnie potwierdził to, co Jan Urban powtarza od początku swojej kadencji w reprezentacji Polski. Nasza kadra nie jest tak mocna, jak się wielu wydaje - stwierdził Konrad Ferszter ze Sport.pl.

Z kolei Mateusz Borek wskazał m.in. trzech piłkarzy, którzy zawiedli. - Spodziewałem się więcej po Krzyśku Piątku, biorąc pod uwagę jego dyspozycję w egzotycznym futbolu - oznajmił. - Więcej chcę od Sebastiana Szymańskiego. No i Przemek Frankowski. On dostał dzisiaj szansę po dłuższej przerwie i trzeba powiedzieć, że wypadło to słabo - podkreslił.

Zobacz też: Tak wygląda najbardziej zapalny punkt całej Europy. "Pięta achillesowa NATO"

Teraz w mocnych słowach nt. niektórych reprezentantów Polski wypowiedział się Tomasz Hajto w programie "Cafe Futbol". - My zaczynamy się zastanawiać, czy wygramy z Litwą. My musimy tam jechać i wygrać 3:0, bo taki mecz, jaki był w Chorzowie, pokazał, że są piłkarze, którzy nie zasługują, żeby być w reprezentacji. Nie są gotowi, żeby grać - stwierdził, cytowany przez polsatsport.pl.

- Skóraś wszedł i pokazał, że chce. Jak na debiut, nieźle zagrał Ziółkowski, niezłą zmianę dał Świderski i Wszołek. A reszta przeciętnie. Mieliśmy potężne problemy w tym meczu. Nawet jeżeli większość pierwszy raz grała ze sobą, to musisz wyjść i pokazać trenerowi, że jesteś gotowy. Ja takiego sygnału od większości piłkarzy nie widziałem, więc ja wcale nie dziwię się, że na Litwę tylko ktoś za Zalewskiego wejdzie do składu. Według moich obserwacji będzie to albo Wszołek albo Grosicki - zakończył.

Kiedy i gdzie oglądać Litwa - Polska?

Mecz Litwa - Polska na stadionie w Kownie odbędzie się już w niedzielę 12 października. Pierwszy gwizdek zabrzmi o godzinie 20:45. Transmisję z tego spotkania przeprowadzą dwa kanały: TVP 1 i TVP Sport. Stream będzie dostępny na sport.tvp.pl. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej z tego starcia na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.