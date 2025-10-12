Litwa - Polska. O której godzinie? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Reprezentacja Polski obiecująco rozpoczęła eliminacje do mistrzostw świata 2026, bo od dwóch zwycięstw. Najpierw pokonała 1:0 Litwę, a następnie 2:0 Maltę. Później przydarzyła się wstydliwa porażka z Finlandią (1:2), która mocno skomplikowała sytuację Biało-Czerwonych w grupie. Po niej ze stanowiska ustąpił też Michał Probierz. I nic dziwnego. Nie dość, że wywołał kontrowersje, to jeszcze gra kadry pod jego wodzą wyglądała fatalnie. Pojawienie się na ławce Jana Urbana uzdrowiło drużynę. Dowód? Zaskakujący remis 1:1 z Holandią i zwycięstwo 3:1 z Finlandią. Wydaje się, że zespół wrócił na właściwe tory i będzie chciał to potwierdzić również w niedzielny wieczór.

Arcyważny mecz przed Polakami w eliminacjach mistrzostw świata 2026

Tego dnia Polska zagra szósty mecz w ramach eliminacji do MŚ. Jej rywalem będzie Litwa. Na papierze faworytem będzie nasza kadra. Przemawia za tym m.in. ranking FIFA - Biało-Czerwoni plasują się na 36. pozycji, a przeciwnicy zajmują dopiero 145. miejsce. Mimo wszystko nie można ich lekceważyć.

Choć większych szans na awans na mundial nie mają, to potrafią postawić się silniejszym ekipom. Udowodnili to chociażby w meczu z Holandią. Na własnym terenie ulegli, ale tylko nieznacznie, bo 2:3. Dobrze też zaczęli ostatni mecz z Finlandią, bo jako pierwsi otworzyli wynik, ale później rywale przejęli kontrolę (1:2). - Bez odpowiedniej koncentracji, będziemy mieli ogromne problemy. Trzeba podejść do tego z szacunkiem i pewnością siebie - podkreślał Jan Urban, tym bardziej że tym razem będziemy grać na terenie rywala.

Jeśli jednak odniesiemy zwycięstwo, to mocno zbliżymy się do baraży, a kto wie, może uda się bezpośrednio awansować. Musielibyśmy wówczas sprawić ponowną sensację z Holandią, a nawet jeszcze większą, bo wygrać. Obecnie Biało-Czerwoni zajmują drugie miejsce w grupie z dorobkiem 10 punktów. Tracą trzy "oczka" do liderów, czyli "Oranje", a to właśnie pierwsza ekipa awansuje bez baraży na mundial.

Już wiemy, że w najbliższym starciu Urban nie będzie mógł skorzystać z Bartłomieja Drągowskiego i Przemysława Frankowskiego. Oboje doznali urazów. A kto wystąpi? - Skład mam przygotowany w 95 proc. Może dojdzie do jeszcze jednej zmiany względem tego, o czym wcześniej rozmawialiśmy. Tak, to ktoś, kto dał pozytywny impuls w meczu z Nową Zelandią - zapowiadał Urban.

El. MŚ 2026. Mecz Litwa - Polska. O której? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM, RELACJA, WYNIKI]

Mecz Litwy z Polską na stadionie w Kownie odbędzie się już w niedzielę 12 października. Pierwszy gwizdek zabrzmi o godzinie 20:45. Transmisję z tego spotkania przeprowadzą dwa kanały: TVP 1 i TVP Sport. Stream będzie dostępny na sport.tvp.pl. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej z tego starcia na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.