Tego nie było od 28 lat! Urban o krok od przejścia do historii

W niedzielę reprezentacja Polski zagra trzeci mecz o stawkę pod wodzą Jana Urbana. Po remisie 1:1 z Holandią i wygranej 3:1 nad Finlandią, Biało-Czerwoni będą rywalizować w Kownie z reprezentacją Litwy. Wygranie tego meczu znacznie przybliży Polskę do gry w barażach o mistrzostwa świata 2026. - Ani trenerzy, ani piłkarze nie lubią takich meczów. Nie lubią, bo wiedzą, że muszą. Przed nami wyzwanie i nie wszyscy sobie z tym radzą. Wiemy, że jesteśmy faworytem i każdy inny wynik niż zwycięstwo będzie naszą porażką - mówił Urban na przedmeczowej konferencji prasowej.

Urban może przejść do historii. To nie udało się żadnemu selekcjonerowi w XXI wieku

Okazuje się, że Urban może przejść do historii reprezentacji Polski. Do tej pory ani jednemu selekcjonerowi Biało-Czerwonych w XXI wieku nie udało się wygrać trzech z czterech pierwszych meczów w tej roli. Ta sztuka udała się Januszowi Wójcikowi w 1997 r., gdy przejmował kadrę po Antonim Piechniczku. Wtedy Polska pokonała reprezentację Węgier (1:0), Litwy (2:0) i Mołdawii (0:3).

Nie licząc Urbana, było ośmiu selekcjonerów w XXI wieku, którzy wygrali dwa z czterech pierwszych meczów w tej roli. To Zbigniew Boniek (2002), Paweł Janas (2003-2006), Franciszek Smuda (2009-2012), Waldemar Fornalik (2012-2013), Adam Nawałka (2013-2018), Czesław Michniewicz (2022), Fernando Santos (2023) i Michał Probierz (2023-2025).

Co za słowa trenera Litwy o Polsce. "Nastąpił restart, nowe otwarcie"

Edgaras Jankauskas, selekcjoner Litwinów, widzi pewne zmiany w reprezentacji Polski po tym, jak jej selekcjonerem został Urban. - Dziś polska drużyna jest bardziej zjednoczona na boisku i, z tego powodu, bardziej niebezpieczna. Zespół był bardziej zorganizowany, lepiej się poruszał z piłką i bez niej. Może to kwestia motywacji i nowego trenera? Nastąpił restart, nowe otwarcie, które podziałało dobrze na zawodników - tłumaczył trener w rozmowie z TVP Sport.

- Nie wyobrażam sobie, że ktoś, schodząc z boiska, nie będzie czuł, że dał z siebie wszystko. To, że jest to mecz z rywalem, który nie wygrywa często, nie znaczy, że będziemy mieli lekko. Wręcz przeciwnie, bo Litwini nie przegrywają wysoko. Każdy, kto ogrywał Litwę, musiał się namęczyć - podsumował Urban w trakcie konferencji.

Mecz Litwa - Polska rozpocznie się o godz. 20:45. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.