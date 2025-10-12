Kapitalne wieści dla Polski ws. mundialu. Mecz z Litwą może wszystko zepsuć

Tym meczem zdecydowanie więcej można stracić niż zyskać. W niedzielę wieczorem ekipa Jana Urbana w Kownie zmierzy się z Litwą w kwalifikacjach MŚ. Stawka tego meczu jest znaczna również w kontekście tego, co wydarzy się w barażach o mundial, na które Biało-Czerwoni bardzo liczą.

Porażka Serbii znakomitą informacją dla Polski

Na początek trochę teorii. Czy brak wygranej w Kownie zabierze Polsce szansę na baraże mistrzostw świata? W praktyce nie. Zakładając, że w drugim niedzielnym meczu Holandia upora się z Finlandią, nawet remis, czy porażka Biało-Czerwonych z Litwą utrzyma nas na pozycji wicelidera tabeli grupy G. Będziemy wtedy mieli 11 lub 10 punktów, z którymi eliminacyjny październik powinni też kończyć Finowie.

Oni w listopadzie będą mieli już tylko jedną szansę na punkty, w meczu z Maltą. Polacy też zagrają z tym rywalem oraz rozegrają domowy mecz z Holandią. Sytuacja do bronienia pozycji wicelidera grupy jest zatem niezła, przynajmniej w teorii. Nasze szansę na play-offy różne statystyczne portale określają w tym momencie na ok. 93 procent. Wyjazdem do Kowna lepiej tego nie zepsuć.

Co więcej, po dotychczasowych, październikowych meczach tych eliminacji poprawiła się sytuacja Polski w walce o pierwszy koszyk play-offów. W nim będą teoretycznie najmocniejsze drużyny baraży. Na chwilę obecną, to m.in Włochy, czy Turcja. Drużyny z pierwszego koszyka zagrają pierwsze mecze z ekipami z koszyka czwartego. Tam są drużyny pokroju Irlandii Płn. Potem finał baraży odbędzie się z lepszym z jednej pary koszyk 2. - koszyk 3. Przydział do koszyka 1. i 2. to również gwarancja pierwszego barażowego meczu na własnym stadionie. Polska na razie jest w koszyku 2., ale jej szansę na koszyk pierwszy wynoszą teraz ok. 20 procent. Stało się tak po kolejnej przegranej Serbii w tych eliminacjach. Tym razem Serbowie ulegli Albanii i to ten kraj jest wiceliderem swojej grupy eliminacji. Serbia walkę o mundial sobie skomplikowała i zniknęła z prowizorycznego zestawienia drużyn, które są do baraży przewidziane.

Polska jest tam obecnie najwyżej notowanym zespołem z 2. koszyka. Zdaniem portalu statystyków z Football Meets Data, o pierwszy koszyk będziemy korespondencyjnie mierzyli się gównie z Walią, która ma w swej grupie zająć drugą pozycję. Starta do Walii wynosi obecnie 7 punktów rankingowych. Można ją zniwelować w najbliższej kolejce spotkań, albo porządnie sobie skomplikować życie.

Tyle punktów stracimy za remis i przegraną z Litwą, a 1. koszyk blisko

Tu wracamy do istoty meczu z Litwą. Punkty w rankingu FIFA, przyznawane lub odejmowane są po kolejnych meczach, proporcjonalnie do klasy rywala. Stosuje się tam specjalny wzór, na który wpływa rankingowe miejsce danej drużyny i stawka meczu (mecz towarzyski czy o punkty). Upraszczając - za wygraną z dużo silniejszą drużyną dostaje się więcej punktów. Wygrane z teoretycznie słabszymi punktowane są symbolicznie. Działa to odwrotnie proporcjonalnie w przypadku remisów I porażek. Porażka z dużo niżej notowaną drużyną zabiera z rankingu wiele punktów. Nawet remis psuje dorobek punktowy. Konkretyzując - za wygranie z Litwą Polska może dostać jedynie ok. 3,5 punktu. Remis zabierze nam niemal 9 punktów, porażka aż 21.

Jak łatwo policzyć brak wygranej w meczu z Litwą oprócz tego, że obniży naszą rankingową pozycję, to jeszcze może sprawić, że w wyścigu o koszyk 1. przegonią nas rywale. W skrajnie niekorzystnej sytuacji możliwy jest nawet nasz spadek do koszyka 3.

Z drugiej strony jest też pewna szansa. Walijczycy w tej kolejce grają z Belgią. Nie są faworytami tego meczu. Ich porażka i nasza wygrana z Litwą sprawią, że przeskoczymy Walię w rankingu i mamy szansę wskoczyć do koszyka 1. Porażka Walijczyków z Belgami kosztowałaby 8 pkt. Na sytuację w koszykach baraży w październiku wpływ mogą mieć też m.in. konfrontacje Portugalii z Węgrami, Czechów z Wyspami Owczymi, Szkocji z Białorusią czy Ukrainy z Azerbejdżanem. Oczywiście najlepiej patrzeć na siebie.