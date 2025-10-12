Jeszcze jedna zmiana. Tak ma wyglądać skład Polski na mecz z Litwą

- Będziemy analizowali, kto jak się zaprezentował, bo nie ulega wątpliwości, że jedni pokazali się z dobrej strony, a inni nie do końca. Ale nie będziemy za długo rozmawiali o tym spotkaniu, bo w niedzielę mamy ten mecz, który najbardziej nas interesuje. (...) Skład na Litwę był już dawno ustalony - mówił Jan Urban po czwartkowym meczu reprezentacji Polski z Nową Zelandią (1:0).

Jeszcze kilka dni temu selekcjoner sugerował, że w porównaniu do wrześniowych spotkań w składzie jego drużyny na niedzielny mecz z Litwą w Kownie dojdzie tylko do jednej zmiany. Kontuzjowanego Nicolę Zalewskiego, który opuścił październikowe zgrupowanie, w wyjściowej jedenastce zastąpi Michał Skóraś.

Po sobotniej konferencji prasowej takiej pewności już mieć nie możemy. - Skład mam przygotowany w 95 proc. Może dojdzie do jeszcze jednej zmiany względem tego, o czym wcześniej rozmawialiśmy - stwierdził Urban w rozmowie z dziennikarzami. - Tak, to ktoś, kto dał pozytywny impuls w meczu z Nową Zelandią - dodał.

Skład reprezentacji Polski na mecz z Litwą

Kto może być tym zawodnikiem? Najpewniej chodzi o Bartosza Kapustkę, który pojawił się obok Urbana na konferencji prasowej w Kownie. - Nie wiem, czy dostanę taką szansę. Przekonamy się w niedzielę. Co mogę dać reprezentacji? Wolałbym nie mówić o tym teraz, a przemówić na boisku, jesli będzie taka okazja - mówił kapitan Legii Warszawa.

W jakim składzie zagrają Polacy w Kownie? Do bramki na pewno wróci Łukasz Skorupski, który w czwartek odpoczywał. W linii obrony zagrają Przemysław Wiśniewski oraz duet z FC Porto - Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior.

Na lewym wadle wystąpi wspomniany Skóraś, a na prawym Matty Cash. W środku pola Urban postawi na Bartosza Slisza i Piotra Zielińskiego, który strzelił pięknego gola w meczu z Nową Zelandią. Jedyny znak zapytania dotyczy Sebastiana Szymańskiego, który nie zachwycił we wrześniowych meczach i spotkaniu z Nową Zelandią. Mimo że Urban w czwartek bronił pomocnika Fenerbahce, to najpewniej on straci miejsce w składzie, jeśli selekcjoner zdecyduje się postawić na Kapustkę.

O miejsce w składzie spokojny może być Jakub Kamiński, który był jednym z bohaterów wrześniowego zgrupowania. Zawodnik FC Koeln, podobnie jak w dwóch poprzednich spotkaniach kadry, będzie współpracował w ataku z Robertem Lewandowskim.

Mecz Litwa - Polska w niedzielę o 20:45. Relacja na żywo na Sport.pl.

Przypuszczalny skład reprezentacji Polski na mecz z Litwą: Łukasz Skorupski - Przemysław Wiśniewski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior - Matty Cash, Piotr Zieliński, Bartosz Slisz, Michał Skóraś - Jakub Kamiński, Sebastian Szymański (Bartosz Kapustka) - Robert Lewandowski.