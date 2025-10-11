Hit! Oto jak Krychowiak zakpił z Lewandowskiego. Nie mógł się powstrzymać

Robert Lewandowski nie zagrał ani minuty w towarzyskim meczu Polska - Nowa Zelandia (1:0). Co nie było powodem, aby kamera Łączy nas piłka miała odstąpić go choćby na krok. I zarejestrowała spotkanie napastnika z Grzegorzem Krychowiakiem po ostatnim gwizdku.

Robert Lewandowski spotkał się z Grzegorzem Krychowiakiem. I dostał szpilę

100-krotny reprezentant kraju był gościem specjalnym na Stadionie Śląskim i mógł zejść do podziemi. Na vlogu meczowym widać, że przy wejściu wyściskał się z Józefem Młynarczykiem (trener bramkarzy) i przywitał z Pawłem Wszołkiem oraz Tomaszem Kędziorą. Aż w końcu wypatrzył go Lewandowski.

- Bonjour, monsiuer. Ca va? (tłum. Dzien dobry panu. Jak się pan miewa?) - rzucił napastnik, nawiązując do związków 35-latka z Francją (grał tam wiele lat, stamtąd jest także jego żona). - Przynajmniej przyjeżdżasz teraz. Nie grasz jeszcze, ale przynajmniej przyjechałeś - odgryzł się Krychowiak, nawiązując do czerwcowego zgrupowania, które 37-latek opuścił (czemu towarzyszyło wiele kontrowersji). - A ty nie grasz, a przyjeżdżasz - odpowiedział Lewandowski. Po czym obaj zaczęli koleżeńską rozmowę.

Robert Lewandowski zakpił z Grzegorza Krychowiaka. "Muszą się sprzedawać"

- Jak tam, wszystko w porządku - zapytał Krychowiak. - Dobrze - powiedział zawodnik FC Barcelony. Następnie na filmie widzimy późniejszy fragment ich konwersacji. - Na meczu jesteś, nie na spotkaniu biznesowym - rzucił Lewandowski, poprawiając elegancki strój Krychowiaka. - Nieważne gdzie, klasa to klasa, tego nie można kupić, po prostu tak jest - odparł 35-latek. - Garniturki muszą się sprzedawać - zażartował kapitan kadry. - No właśnie, reklama, nie ma przypadku - rzucił były gracz PSG, który jest właścicielem salonu mody męskiej, specjalizującego się w szyciu garniturów na miarę.

Krychowiak i Lewandowski po raz ostatni wspólnie zagrali w kadrze 10 września 2023 r. przeciwko Albanii (0:2) za kadencji Fernando Santosa. Później pomocnik nie był już powoływany, a oficjalnie pożegnano go (oraz Wojciecha Szczęsnego) 12 października 2024 r. przed meczem z Portugalią (1:3). Wówczas był on graczem Anorthosisu Famagusta, lecz po sezonie współpraca się zakończyła i piłkarz pozostaje bez klubu (choć miał sporo ofert). Niewykluczone, że zaraz zakończy karierę.

Z kolei napastnik dalej stanowi o sile FC Barcelony i reprezentacji Polski. Z tą drugą zagra przeciwko Litwie w eliminacjach mistrzostw świata 2026 - początek meczu w Kownie o godz. 20:45 czasu polskiego, relacja tekstowa na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl.