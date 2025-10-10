Ogłosili o 21:30. Dwóch zawodników opuszcza reprezentację!

Reprezentacja Polski pokonała w czwartek towarzysko Nową Zelandię 1:0 po golu Piotra Zielińskiego. To zwycięstwo zostało jednak okupione problemami zdrowotnymi. Okazuje się, że w niedzielę w Kownie Jan Urban nie będzie miał do dyspozycji dwóch zawodników, którzy musieli opuścić zgrupowanie. Wydano stosowny komunikat.

Lekarz przekazał informacje. Chodzi o zdrowie kadrowiczów

"Sztab szkoleniowy reprezentacji Polski informuje, że trwające zgrupowanie reprezentacji Polski opuszcza dwóch zawodników – Bartłomiej Drągowski i Przemysław Frankowski" - poinformował oficjalny profil Łączy nas Piłka na portalu X.

Zacytowane zostały także słowa lekarza reprezentacji Polski Jacka Jaroszewskiego, który powiedział: - Bartek zmaga się z urazem przeciążeniowym pleców i wyjechał już z hotelu kadry. Przemek natomiast doznał naciągnięcia mięśnia dwugłowego uda i opuści zgrupowanie w sobotni poranek.

Reprezentacja Polski w niedzielę rozegra istotny mecz w eliminacjach do przyszłorocznego mundialu. Tym razem Biało-Czerwoni zmierzą się na wyjeździe z Litwą. Obaj zawodnicy, którzy z powodów zdrowotnych musieli opuścić zgrupowanie, do tej pory nie odgrywali wielkiej roli w kadrze Jana Urbana.

Bramkarzem numer jeden był i zapewne nim pozostanie Łukasz Skorupski. Zdecydowany monopol na grę na prawym wahadle powinien mieć zaś Matty Cash - bohater wrześniowego zgrupowania i autor goli w obu wrześniowych meczach kadry - remisie z Holandią (1:1) i wygranej z Finlandią (3:1).