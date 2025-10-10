Hit! Lewandowski sprawdził Grosickiego. Po słowach Koseckiego nie wytrzymali

Robert Lewandowski przesiedział na ławce rezerwowych czwartkowy mecz towarzyski pomiędzy Polską a Nową Zelandią (1:0). Kapitan kadry przygotowuje się na spotkanie z Litwą, które zakończy całe zgrupowanie. W jego trakcie można było oglądać interesujące sceny z udziałem napastnika oraz Kamila Grosickiego.

Zobacz wideo Lewandowski sprawdził Grosickiego! Hit internetu. Kosecki ocenia

Robert Lewandowski i Kamil Grosicki pokazali, co potrafią. "Jest klej w nodze"

W programie "To jest Sport.pl" Dominik Wardzichowski, dziennikarz Sport.pl, pokazał nagranie z jednego z treningów kadry. I zwrócił się do Jakuba Koseckiego. - Chciałem cię poprosić, żebyś porównał umiejętności Lewandowskiego i Grosickiego - powiedział, a na ekranie widać było, jak obaj zawodnicy próbują przyjąć spadającą z wysoka piłkę.

Zawodnikowi FC Barcelony zrobił to z łatwością, a wyglądało to bardzo efektownie. - Jest klej w nodze - stwierdził Wardzichowski. - Za to przyjęcie szac - ocenił Kosecki. A po chwili wyemitowano fragment, na którym widać, jak Lewandowski zagrywa piłkę do Grosickiego, któremu spadająca piłka sprawiła kłopoty i po nie najlepszym przyjęciu odleciała kilka metrów w przód.

Sceny w "To jest Sport.pl". Po słowach Jakuba Koseckiego pękali ze śmiechu

Kosecki podszedł do sprawy z humorem. - "Grosik" jest na tyle szybki, że to dla niego idealne przyjęcie. Daj piłkę "Lewemu" oraz "Grosikowi" i ustaw pięciu obrońców chcących odebrać piłkę. Na dziesięć akcji na pewno więcej wyjdzie Grosickiemu.

- "Lewy" super przyjęcie, szac. Ja bym pewnie też tak przyjął, nawet gorzej nawet niż Kamil Grosicki - stwierdził, po czym w studiu wybuchał salwa śmiechu. - Spokojnie, już się tam nie podpalajcie - odpowiedział na te reakcje 35-latek.

Robert Lewandowski i Kamil Grosicki obecnie szykują się na spotkanie z Litwą w eliminacjach mistrzostw świata 2026. Odbędzie się ono w niedzielę 12 października w Kownie.