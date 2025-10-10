Kadra zmasakrowana po meczu z Nową Zelandią. "Porażające. Tragedia"

Reprezentacja Polski w czwartkowy wieczór nie zachwyciła kibiców zgromadzonych na Stadionie Śląskim i przed telewizorami. Wygrała z uczestnikiem przyszłorocznych mistrzostw świata - Nową Zelandią 1:0. Jedynego gola w meczu zdobył Piotr Zieliński. Temat drużyny narodowej zdominował piątkowy program To jest Sport.pl, w którym gośćmi Dominika Wardzichowskiego byli Piotr Żelazny i Jakub Kosecki. Nie zabrakło kilku gorzkich słów pod adresem Biało-Czerwonych.

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazny punktuje reprezentację Polski: To była tragedia

Żelazny wypunktował reprezentację Polski. "Po prostu tragiczna"

- Jeśli chodzi o wnioski, to myślę, że Jan Urban wyciągnie jakieś wnioski. Jestem pewien tego. Ma całkiem pokaźny wachlarz akcji do analizy, szczególnie jeśli chodzi o defensywę, która momentami była po prostu tragiczna - rozpoczął Żelazny.

- Reprezentacja Polski broniła tak, jak broniła za najgorszych czasów Probierza - jak broniła za najgorszych czasów w ostatnich latach, czyli dopuszczała bardzo przeciętnych piłkarzy - przypominam, że napastnik, który robił nam bardzo dużo zamieszania, jest napastnikiem Port Vale, czyli to jest League One, czyli to jest trzeci poziom ligi angielskiej - przyznał nasz ekspert.

- Myślę, że jest mnóstwo wniosków do wyciągnięcia, natomiast dla mnie taki podstawowy wniosek jest taki, że jakby tym bardziej sobie uświadomiłem, dlaczego UEFA zrezygnowała z meczów towarzyskich i dlaczego została powołana do życia Liga Narodów. Tak jak na Ligę Narodów na początku wszyscy narzekaliśmy, nie za bardzo rozumieliśmy, o co w niej chodzi. Tak przynajmniej teraz mamy takie dobitne unaocznienie tego, że tam jest jakaś stawka i że tam się gra o coś. Ten wczorajszy mecz był tak kompletnie o nic i tak kompletnie po nic, że to było momentami takie porażające. Po prostu człowiek siedział przed tym telewizorem i się zastanawiał: po co ja to sobie robię? - skwitował.

Reprezentacja Polski podczas październikowego zgrupowania rozegra jeszcze jeden mecz. W niedzielę 12 października w Kownie zagra z Litwą. Spotkanie odbędzie się w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata.