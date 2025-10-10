Powrót na stronę główną
"Porażające". Jan Urban ma problem! Sytuacja jest coraz trudniejsza
Towarzyski mecz Polska - Nowa Zelandia doskonale obnażył problemy reprezetacji Polski. Zbyt wolne rozgrywanie piłki, brak ryzyka, a nawet problemy z przyjęciem piłki - to wszystko pokazało, jak małe pole maneru ma selekcjoner Jan Urban przy wyborze piłkarzy na poziomie reprezetacyjnym. A będzie jeszcze gorzej...
Program 'To jest Sport.pl'
Fragmenty czwartkowego meczu w Chorzowie były momentami porażające, a jeśli selekcjoner Jan Urban szukał jakiś odpowiedzi, to dostał raczej te negatywne. Na plus na pewno można zaliczyć debiut Jana Ziółkowskiego, powrót Michała Skórasia, ale też ambicję i zaangażowanie Pawła Wszołka. Niestety, towarzyskie starcie z Nową Zelandią pokazało, jak bardzo ograniczone pole manewru przy powołaniach ma selekcjoner Jan Urban... Czy po erze Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego takie mecze będą codziennością? Co dalej z szansami Polaków na mundial?  Zapraszamy na specjalny odcinek programu "To jest Sport.pl", w którym gośćmi Dominika Wardzichowskiego są Jakub Kosecki, były piłkarz reprezentacji Polski, a także Piotr Żelazny, dziennikarz TVP Sport i szef magazynu Kopalnia Sztuka Futbolu. 

