"Porażające". Jan Urban ma problem! Sytuacja jest coraz trudniejsza

Fragmenty czwartkowego meczu w Chorzowie były momentami porażające, a jeśli selekcjoner Jan Urban szukał jakiś odpowiedzi, to dostał raczej te negatywne. Na plus na pewno można zaliczyć debiut Jana Ziółkowskiego, powrót Michała Skórasia, ale też ambicję i zaangażowanie Pawła Wszołka. Niestety, towarzyskie starcie z Nową Zelandią pokazało, jak bardzo ograniczone pole manewru przy powołaniach ma selekcjoner Jan Urban... Czy po erze Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego takie mecze będą codziennością? Co dalej z szansami Polaków na mundial? Zapraszamy na specjalny odcinek programu "To jest Sport.pl", w którym gośćmi Dominika Wardzichowskiego są Jakub Kosecki, były piłkarz reprezentacji Polski, a także Piotr Żelazny, dziennikarz TVP Sport i szef magazynu Kopalnia Sztuka Futbolu.

REKLAMA