Nie mogli tego zignorować. We Włoszech już głośno o tym, co zrobił Zieliński

To była 49. minuta spotkania na Stadionie Śląskim. Piotr Zieliński zagrał piłkę lewą nogą w kierunku Pawła Wszołka. Zawodnik Legii podciągnął piłkę w pole karne Nowej Zelandii i odegrał ją do zawodnika Interu Mediolan. Zieliński od razu oszukał rywala balansem ciała, uderzył piłkę z lewej nogi, a ta odbiła się od poprzeczki i wpadła do bramki. Potrzebny był system goal-line, by potwierdzić to trafienie Zielińskiego. W ten sposób reprezentacja Polski pokonała 1:0 Nową Zelandię w meczu towarzyskim.

Tak Włosi napisali o golu Zielińskiego. "Daje Polsce zwycięstwo"

Włoskie media od razu zwróciły uwagę na trafienie Zielińskiego w narodowych barwach. "Golazo Zielińskiego w sparingu. Grał przez 63 minuty i strzelił gola zapewniającego zwycięstwo" - napisał portal fcinter1908.it. "Siódemka z Interu strzeliła gola w 49. minucie, co wystarczyło, by zapewnić zwycięstwo reprezentacji Jana Urbana" - dodaje fcinternews.it.

"Zieliński daje Polsce zwycięstwo. Ofensywny pomocnik Interu strzelił gola Nowej Zelandii" - odnotowuje dziennik "Corriere dello Sport".

Włoscy dziennikarze odnotowali też pomeczowe wypowiedzi Zielińskiego. - Ładny to był gol, na pewno. Najważniejsze, że też są zwycięstwa. Piłka to sport drużynowy. Cieszę się, że mogłem dołożyć cegiełkę tym pięknym golem. Gdyby nie fajna akcja rozegrana od tyłu, dobre rozszerzenie do "Wszołiego". Dobrze, że mnie zauważył, dziękuję mu za to. Później piękny gol, ale najważniejsze, że Polska dzisiaj wygrywa. Momentami gra mogła się podobać - tłumaczył zawodnik Interu Mediolan w rozmowie z TVP Sport.

Co za słowa o Zielińskim. "Fenomenalnie zachował się w akcji bramkowej"

Jak Zieliński został oceniony po meczu z Nową Zelandią? Kacper Sosnowski ze Sport.pl przyznał mu najwyższą notę spośród wszystkich reprezentantów.

"To on miał najlepszą sytuację w pierwszych minutach meczu. Kapitan kadry odzyskał piłkę koło pola karnego gości, pobiegł na bramkę i ale strzelił delikatnie niecelnie. Po pierwszej połowie można było mieć do niego sporo pretensji, ale Urban zostawił go na drugą połowę. W niej "Zielek" już wyraźnie przyspieszał grę, celnie odgrywał piętką, gubił rywali. To on fenomenalnie zachował się w akcji bramkowej" - czytamy w uzasadnieniu.

Zobacz też: To było srogie, co zrobiła reprezentacja Polski w meczu z Nową Zelandią

Do tej pory Zieliński zagrał zaledwie 121 minuty w tym sezonie w barwach Interu, na co złożyło się pięć spotkań we wszystkich rozgrywkach. Reprezentant Polski zaliczył asystę w przegranym 3:4 spotkaniu z Juventusem, odgrywając piłkę do Hakana Calhanoglu. Niewykluczone, że wkrótce Zieliński odejdzie z Interu, ponieważ brytyjskie media informują o zainteresowaniu Polakiem ze strony Leeds United.

W niedzielę o godz. 20:45 odbędzie się mecz Litwa - Polska. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.