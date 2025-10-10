Tomaszewski nie wytrzymał po meczu. "Słyszałem paru idiotów"

Reprezentacja Polski pokonała 1:0 Nową Zelandię w meczu towarzyskim na Stadionie Śląskim. Jedynego gola strzelił Piotr Zieliński. Nie był to jednak wybitny mecz w wykonaniu kadry Jana Urbana. "Mecz z Nową Zelandią dobitnie potwierdził to, co Urban powtarza od początku swojej kadencji. Nasza kadra nie jest tak mocna, jak się wielu wydaje i wystarczy kilka zmian, by drużyna, która we wrześniu dała nam sporo radości, stała się zespołem dużo gorszym, frustrującym kibiców" - pisał Konrad Ferszter ze Sport.pl.

Tomaszewski wypalił po meczu z Nową Zelandią. "Paru idiotów słyszałem"

Jan Tomaszewski rozmawiał z "Super Expressem" po meczu Polaków z Nową Zelandią. Były reprezentant Polski wypowiedział się nt. występu Zielińskiego.

- Piotrek Zieliński nie gra w Interze, prawda? A przecież ja paru idiotów słyszałem: kto nie gra w klubie, nie powinien grać w reprezentacji. Właśnie powinien, bo jest wypoczęty i przygotowany. I w każdym meczu w Interze jest do dyspozycji trenera. I w reprezentacji powinien, moim zdaniem, grać, bo ma ten głód piłki i to dzisiaj Zieliński zaprezentował. A przecież nie ma miejsca w Interze - powiedział.

- Nie zgadzam się również z tym, że Marcin Bułka, który był zawodnikiem "kadrowym" nie będzie powoływany, bo on gra gdzieś tam u Arabów. A Krzysztof Piątek to co? Gdzie gra? W Chinach gra? Też gra u Arabów i jest powoływany. Dlatego mówię: to są wszystko indywidualne sprawy i nie można tego przekreślać - dodał Tomaszewski.

Później ekspert odniósł się do faktu, że Oskar Pietuszewski nie został powołany do pierwszej reprezentacji i jest teraz do dyspozycji Jerzego Brzęczka w kadrze U-21.

- Nie można przekreślać Pietuszewskiego, że "trzeba chłopakowi dać odpocząć". Co to znaczy? Trzeba z niego zrobić gwiazdę i od tego są trenerzy. A u nas te gwiazdy potem marnują się w młodzieżówkach, bo wiecie, rozumiecie, interesują nas wyniki w młodzieżówce. Kogo to interesuje? Nikogo to nie interesuje. Mbappe zadebiutował chyba w wieku 16 lat w reprezentacji. I gdyby tam ktoś wpadł na idiotyczny, powtarzam: idiotyczny pomysł, żeby on zagrał w młodzieżówce albo w juniorach, to by Deschampsa powiesili - podsumował Tomaszewski.

W niedzielę o godz. 20:45 Polska zagra z Litwą w eliminacjach MŚ 2026. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.