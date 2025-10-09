Urban przekazał fatalne wieści. "Już wiem, że nie będziemy go mieli"

Dla Biało-Czerwonych mecz z Nową Zelandią był przede wszystkim przetarciem przed tym, co wydarzy się w weekend. Jan Urban miał też okazję przetestować kilku zawodników, którzy rzadko występują z orzełkiem na piersi, albo w ogóle nie mieli do tego okazji. Na boisku sporo czasu spędzili Michał Skóraś czy Kamil Grabara, a pełne dziewięćdziesiąt minut rozegrali chociażby Kacper Kozłowski oraz Jan Ziółkowski.

REKLAMA

Zobacz wideo Kacper Urbański najgorszy na boisku. Czy odrodzi się w Legii? Kosecki: Dajcie mu czas! Z tym talentem w końcu odpali

Frankowski nie zagra z Litwą? Urban ujawnia

Jednego polski zespół chciał w czwartek szczególnie uniknąć - kontuzji. Niestety jednak to się nie udało. Przemek Frankowski miał problem z dwugłowym uda i w przerwie został zmieniony przez Pawła Wszołka. Po meczu na jego temat wypowiedział się selekcjoner. I nie miał dobrych wieści, choć podkreślił, że reszta jego kadry powinna być dostępna do gry w niedzielę.

- Niestety Przemka Frankowskiego straciliśmy na następny mecz. Jego uraz wydaje się poważniejszy. Wszyscy inni lekkie starcia, jakiś atak łokciem czy coś. Ale tylko jedna strata po tym meczu - powiedział Urban przed kamerą TVP Sport.

Uraz Frankowskiego selekcjoner potwierdził też potem na konferencji prasowej. - Frankowski? Jest problem. Już wiem, że nie będziemy go mieli na niedzielę. Są inne stłuczenia, ale są też niewiadome w przypadku dwóch zawodników. Czy są stłuczenia, czy to coś poważnego. Natomiast "Franka" nie będziemy mieli na pewno - podsumował Urban.

ZOBACZ TEŻ: Oto cała prawda o liderze reprezentacji. Niestety... Nawet z Nową Zelandią

Mecz Polski z Litwą w eliminacjach do przyszłorocznego mundialu rozpocznie się w niedzielę, 12 października, o godzinie 20:45.