Lewandowski nawet nie czekał do rana. Opublikował to po meczu z Nową Zelandią

Reprezentacja Polski spisała się słabo w czwartkowym towarzyskim meczu z 83. drużyną w rankingu FIFA - Nową Zelandią. Biało-Czerwoni na Stadionie Śląskim wygrali tylko 1:0. Jedynego gola zdobył Piotr Zieliński w 49. minucie. "Mimo efektownego gola Piotra Zielińskiego, o tym spotkaniu będziemy chcieli jak najszybciej zapomnieć. Drużyna złożona przede wszystkim ze zmienników zagrała poniżej oczekiwań i rozczarowała" - pisał w spostrzeżeniach z meczu Konrad Ferszter, dziennikarz Sport.pl.

Lewandowski spotkał Krychowiaka, którego styl zrobił na nim wrażenie

Robert Lewandowski w Chorzowie spędził zimny wieczór na ławce rezerwowych, nie podnosząc się z niej ani razu podczas spotkania. Kapitan reprezentacji nie zabrał też głosu w mediach po meczu, ale na swój profil na Instagramie zamieścił trzy relacje.

Pierwszą z nich jest krótkie nagranie z profilu "Łączy nas piłka", które pokazało 37-latka podczas rozgrzewki przedmeczowej. Drugie przedstawia go podczas rozmowy z Grzegorzem Krychowiakiem. Obaj panowie darzą się sporą serdecznością, a wideo pokazuje, jak Lewandowski komentuje bardzo szykowny styl byłego gracza Sevilli. W pewnym momencie zdecydował się także... poprawić mu krawat.

Grzegorz Krychowiak i Robert Lewandowski instagram.com/stories/_rl9/3739869804938172782/

W ostatniej relacji Lewandowski poinformował obserwujących swojego profilu o zwycięstwie Polaków, podając wynik spotkania z Nową Zelandią.

Teraz Polacy w niedzielę, 12 października w ramach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata zmierzą się na wyjeździe z Litwą. Początek meczu o godz. 20.45.

Relacja na żywo z tego starcia na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

