Tak wygląda tabela polskiej grupy. Litwa sensacyjnie prowadziła z faworytem

Nie ma wątpliwości, że w grze o wygranie grupy G - dające awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata - oraz zajęcie drugiego miejsca - premiowanego grą w barażach- liczą się tak naprawdę tylko trzy drużyny: Holandia, Polska oraz Finlandia. Ten ostatni zespół w czwartkowe popołudnie zmierzył się przed własną publicznością z Litwą, która w pięciu poprzednich spotkaniach zdobyła tylko trzy punkty. - Litwini to groźny zespół, który powinien mieć więcej punktów - mówił kilka dni temu Jan Urban, trener reprezentacji Polski.

Finlandia dogoniła Polskę

Słowa selekcjonera Jana Urbana potwierdziły się w pierwszej połowie spotkania z Finami. To właśnie Litwini do przerwy prowadzili 1:0. Gola w 25. minucie zdobył Pijus Sirvys, który popisał się mocnym strzałem z 14 metrów w krótki róg bramkarza.

Gospodarze z wielkim animuszem rozpoczęli drugą połowę. Najpierw w 48. minucie były napastnik Cracovii - Benjamin Kallman wyrównał. Siedem minut później drugiego gola dla Finów strzelił Adam Markhiev.

Finowie po tej wygranej dogonili w tabeli Polaków. Mają tyle samo punktów, ale jednak rozegrany jeden mecz więcej. Zespół ten w eliminacjach do MŚ zagra jeszcze dwa spotkania: na wyjeździe z Holandią (12 października, godz. 18) i u siebie z Maltą (14 listopada, godz. 18).

W czwartej w tej grupie odbędzie się jeszcze jeden mecz. Malta zmierzy się u siebie z Holandią. Początek o godz. 20.45.

Tak wygląda tabela "polskiej" grupy: