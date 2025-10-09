Zdrowie Roberta Lewandowskiego ostatnio jest wyjątkowo kruche. Napastnik ominął sporo meczów w końcówce poprzedniego sezonu, a kontuzja dopadła go też w sierpniu. Właściwe wydaje się zatem, żeby 37-latek nie grał każdego spotkania w pełnym wymiarze czasowym. A już w szczególności tych towarzyskich. Niektórzy jednak uważają, że Lewemu nie zaszkodzi "przetarcie" z Nową Zelandią.

REKLAMA

Zobacz wideo Kacper Urbański najgorszy na boisku. Czy odrodzi się w Legii? Kosecki: Dajcie mu czas! Z tym talentem w końcu odpali

Kosecki wypowiedział się o Lewym. "Ja mogę wypić za jego zdrowie"

W tym wszystkim należy podkreślić, że trzy dni po meczu z Nową Zelandią Polacy zmierzą się z Litwą. To będzie już spotkanie o stawkę, niezwykle ważne w kontekście eliminacji mistrzostw świata. Roman Kosecki został zapytany w wywiadzie z "goal.pl", czy mając w głowie te okoliczności, Lewandowski powinien w ogóle zagrać w czwartek.

- To już zależy od ustaleń między Robertem a selekcjonerem. Widziałem, że po meczu z Sevillą Lewy był trochę poobijany. Ale… na kadrze każdy chce grać, nawet jeśli to mecz towarzyski. W takim spotkaniu też zakładasz przecież koszulkę z orzełkiem. Nie wiem, jak będzie, czy na przykład Lewandowski wyprowadzi zespół, zagra 45 minut i zejdzie, czy może w drugiej połowie się pojawi - powiedział były piłkarz m.in. Atletico Madryt oraz Galatasaray SK.

ZOBACZ TEŻ: Grabara dostał pytanie o Skorupskiego. Prosto z mostu

W tej samej rozmowie dziennikarz Piotr Koźmiński stwierdził, że w takim razie dobrym rozwiązaniem dla Lewandowskiego mogłaby być "połówka" z Nową Zelandią. Kosecki odpowiedział w swoim stylu:

- "Połówkę" to ja mogę wypić za zdrowie Roberta! Może pan to napisać. Natomiast co do tego meczu. Ja bym uważał mimo wszystko. Dziś rano jechałem autem i słuchałem radia. A tam komentarze typu „co to za rywal", „pykniemy ich spokojnie 3:0". Tak to nie działa. Bez biegania meczu się nie wygra. Nowa Zelandia to wcale nie jest taki słaby zespół. Część ich piłkarzy gra przecież w Europie, choćby na Wyspach Brytyjskich. A część w tej Europie, w takich meczach, będzie się chciała pokazać - zakończył były wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.