Hajto bije na alarm! "Nie przegapmy takiego talentu"

Oskar Pietuszewski pełnoletność osiągnie dopiero w maju przyszłego roku, a już teraz regularnie występuje w Ekstraklasie oraz europejskich pucharach w barwach Jagiellonii Białystok. Eksperci zwracają uwagę, że od czasu Kacpra Kozłowskiego nie obserwowaliśmy tak młodego zawodnika grającego w Polsce na takim poziomie. Selekcjoner Jan Urban jest jednak zdania, że obecnie najlepsza dla Pietuszewskiego będzie rywalizacja w kadrze U-21.

Hajto wypowiedział się na temat Pietuszewskiego

W programie "Prawda Futbolu" na Youtube o młodego piłkarza został zapytany Tomasz Hajto. Oto jakie zdanie na temat braku powołania dla Pietuszewskiego ma wielokrotny reprezentant Biało-Czerwonych:

- Jeśli mamy w Polsce taki talent, który zaczyna wypływać i jest bardzo dobrze prowadzony przez trenera Siemieńca, to nawet jeśli nie jest gotowy, żeby grać 90 minut, weźmy go, żeby pomógł z ławki. Żeby go trener Urban zobaczył na treningach i zobaczył, jak on funkcjonuje w zespole. On nie ma przecież żadnych kompleksów - podkreślił Hajto.

Po chwili ekspert stwierdził, że w tym wszystkim chodzi nie tylko o danie szansy Pietuszewskiemu, ale fakt, że jego gra już teraz jest na poziomie, jaki wymagałby od niego seniorska kadra.

- On przede wszystkim zasługuje na powołanie. Zasługuje grą w Ekstraklasie. Nie przegapmy takiego talentu, jakiego dosyć dawno nie było u nas na boku pomocy. Szczególnie do systemu Janka Urbana on by pasował. A niedługo może już zabłysnąć w Europie - zakończył były piłkarz FC Schalke 04.

