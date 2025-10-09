Urban odkrył karty. Oto sensacyjny skład reprezentacji Polski na mecz z Nową Zelandią

Reprezentacja Polski jest obecnie w trakcie drugiego zgrupowania pod wodzą Jana Urbana. W jego trakcie Biało-Czerwoni rozegrają w Chorzowie towarzyski mecz z Nową Zelandią oraz wyjazdowe spotkanie z Litwą w ramach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata. Nowozelandczycy już zapewnili sobie awans na mundial, który zostanie rozegrany w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Na konferencji prasowej przed rywalizacją z drużyną z Oceanii Urban przyznawał, że kadra ciągle znajduje się w budowie i można spodziewać się zmian w składzie.

Oto skład reprezentacji Polski na mecz z Nową Zelandią

Na kilkanaście minut przed pierwszym gwizdkiem dowiedzieliśmy się, jak będzie wyglądać skład reprezentacji Polski na mecz z Nową Zelandią. Jak można było się spodziewać - nie jest to w pełni "galowa" jedenastka naszej kadry:

Bartłomiej Drągowski - Tomasz Kędziora, Jan Ziółkowski, Przemysław Wiśniewski - Michał Skóraś, Jakub Piotrowski, Piotr Zieliński, Przemysław Frankowski - Kacper Kozłowski, Sebastian Szymański - Krzysztof Piątek

Skład reprezentacji Polski screen TVP

A jak wygląda historia starć Polski z Nową Zelandią? Z tym rywalem graliśmy tylko raz - w meczu towarzyskim w październiku 2002 roku Biało-Czerwoni wygrali 2:0 po trafieniach Krzysztofa Ratajczyka oraz Mariusza Kukiełki. Jak będzie tym razem?

Mecz towarzyski między reprezentacją Polski a Nową Zelandią rozpocznie się o godz. 20:45 na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.