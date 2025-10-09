Grosicki dwoma słowami podpalił cały Internet. Zadzwonił do Lewandowskiego

Rozpoczęło się październikowe zgrupowanie reprezentacji Polski, podczas którego zmierzymy się z Nową Zelandią w sparingu i z Litwą w el. do mistrzostw świata 2026. Jan Urban po raz kolejny powołał do kadry doświadczonego Kamila Grosickiego, który niedawno miał pożegnanie.

Grosicki szczerze o relacjach z Lewandowskim. "Rozmowa męsko-kumpelska"

Wokół tego pożegnania było sporo kontrowersji i niedopowiedzeń - absencja Roberta Lewandowskiego, jego późniejszy przyjazd jako gość. "Grosik" zapytany o brak kapitana w tak ważnym dla niego dniu zaczął odliczać dziewięć sekund, a "Lewy" później tłumaczył, iż rzucił aluzje, że zabraknie go na zgrupowaniu, ale porozmawiają na meczu.

Przed pierwszym meczem październikowego zgrupowania dziennikarze WP SportowychFaktów zapytali, czy już wszelkie problemy i scysje zostały rozwiązane i wyjaśnione. - Tak, omówiliśmy kilka kwestii. Z Robertem Lewandowski rozmawiałem nawet przed wrześniowym zgrupowaniem - odparł.

- (To była rozmowa - przyp. red.) Męsko-kumpelska. Najpierw rozmawialiśmy po męsku, później po kumpelsku - dodał.

Grosicki: Czasem potrafię coś "podpalić"

Kamil Grosicki zabrał również głos nt. przyjazdu "Lewego" na jego pożegnanie i swojego wpisu w serwisie X, który odbił się szerokim echem, kiedy Robert Lewandowski tracił opaskę kapitańską przez telefon.

- Wytłumaczyliśmy to sobie i zamknęliśmy pewne sprawy jak faceci. Było dużo szumu wokół drużyny, niektóre sprawy żyły swoim życiem. Tak jak mój wpis "Dzieje się" na portalu X. Napisałem tak w momencie, gdy Robert tracił opaskę kapitańską. Miałem informację o takiej sytuacji, trochę na fantazji, w wakacyjnym humorze, chciałem się pochwalić "newsem", a niefortunnie pięć minut wcześniej PZPN poinformował o tej decyzji oficjalnie. Nie zamierzałem uderzać w Roberta. Robert to zrozumiał, wie, jaki jestem, że czasem potrafię coś "podpalić", zrobić zamieszanie. Nie miałem złych intencji - zaznaczył.

Grosicki pytał m.in. Lewandowskiego o powrót do kadry

Na koniec Kamil Grosicki zdradził, że pytał Roberta Lewandowskiego o jego powrót do kadry za kadencji Jana Urbana. - Powiedział, że jeśli będę w formie, to nie widzi problemu, bo w kadrze powinni grać najlepsi zawodnicy. Zresztą o to samo zapytałem inne autorytety: Kubę Błaszczykowskiego, Adama Nawałkę, Zbigniewa Bońka - zdradził.

- Powiedzieli: "Jak najbardziej tak". Oczywiście w pierwszej kolejności poruszyłem ten temat z trenerem Urbanem i prezesem Kuleszą, co w ogóle sądzą o moim pomyśle - zakończył.