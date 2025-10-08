Grabara dostał pytanie o Skorupskiego. Prosto z mostu

- Damy Kamilowi Grabarze coś "przekąsić". Czy będzie "jedynką"? Nie wiem. Ostatnio dość dużo mówi się o Kamilu. Moim zdaniem za dużo. Często mówiłem, że poziom bramkarzy jest zbliżony do siebie. W dużej mierze wiele zależy od tego, jak będą wykorzystywać swoje szanse w reprezentacji. Będziemy ich szczególnie obserwowali, jak się prezentują w klubach - mówił Jan Urban o sytuacji w bramce reprezentacji Polski przed towarzyskim meczem z Nową Zelandią. A co na ten temat sądzi golkiper VfL Wolfsburg?

Kamil Grabara komentuje rywalizację w bramce reprezentacji Polski. Tak mówi o Łukaszu Skorupskim

W rozmowie z TVP Sport 26-latek usłyszał pytanie, czy Łukasz Skorupski jest od niego w czymś lepszy? - Nie chciałbym się porównywać do Łukasza ani żadnego innego bramkarza - zaznaczył na wstępie. I sam przyznał, że udzieli dość ogólnikowej odpowiedzi. Choć można z niej coś wyczytać między wierszami.

- Szanuję Łukasza, uważam, że długo czekał na szansę w reprezentacji. Pewnie dla niego to zebranie owoców tego, że czekał. Chociaż myślę, że przy tamtej rywalizacji w bramce między Wojciechem Szczęsnym a Łukaszem Fabiańskim Skorupski nie mógł mieć do nikogo pretensji, że nie grał - ocenił Grabara. Jakby dając do zrozumienia, że obecnie poprzeczka jest zawieszona niżej.

- Uważam, że teraz sytuacja w kadrze jest zgoła inna. Decyzja zawsze jest w rękach trenera, więc to, czy czuję się od kogoś lepszy, to jest prywatna kwestia - dodał. Po czym w specyficzny sposób podkreślił swoją wartość.

- Oczywiście w swojej głowie jestem najlepszym bramkarzem na świecie, bo jeśli nie będę sobie tego wmawiał, to nikt nie będzie uważał tak samo. W swojej głowie jestem najlepszy i tego się trzymam, bo jak sam nie będę o sobie miło mówić, to nikt nie będzie - zakończyć.

Kamil Grabara przegrywa rywalizację z Łukaszem Skorupskim. Jan Urban krótko. "Każdemu dobrze życzę"

Obecnie hierarchia w bramce wydaje się klarowna. Grabara nie jest numerem jeden, ale nie jest też bez szans w tej rywalizacji. - Na ten moment pierwszeństwo ma Skorupski, już wcześniej to sobie wywalczył. (W czwartek - red.) będzie na tej pozycji zmiana. Natomiast czy Kamil będzie "jedynką" w przyszłości? Każdemu dobrze życzę, również Kamilowi - stwierdził Urban.

Mecz Polska - Nowa Zelandia zostanie rozegrany w czwartek 9 października o godz. 20:45. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.