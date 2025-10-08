Powrót na stronę główną
Urban pominął dwa talenty. Brzęczek od razu zareagował. "Potrzeba mądrości"
Jan Urban na październikowe zgrupowanie reprezentacji Polski nie powołał Oskara Pietuszewskiego. Na swoją szansę musi też czekać inny utalentowany gracz - Kacper Urbański. Obaj piłkarze jak na razie będą grali w kadrze do lat 21. Jerzy Brzęczek, trener tej drużyny, ocenił decyzję Urbana.
Przed ujawnieniem się listy powołanych piłkarzy na zgrupowanie seniorskiej reprezentacji Polski wielu kibiców i ekspertów zastanawiało się, czy w tym zestawieniu zobaczymy Oskara Pietuszewskiego. 17-latek jest ważną postacią Jagiellonii Białystok, a we wrześniu w dwóch meczach kadry do lat 21 zanotował trzy bramki i asystę. Jan Urban, choć jest zachwycony umiejętnościami białostockiego talentu, nie zdecydował się go powołać. Zaskoczenia nie było w przypadku Kacpra Urbańskiego. W seniorskiej drużynie narodowej zagrał 11 razy, ale to jeszcze nie czas na powrót.

Brzęczek komentuje. "Selekcjoner ma zawsze rację"

Pietuszewski i Urbański otrzymali natomiast powołanie od Jerzego Brzęczka na zgrupowanie reprezentacji Polski do lat 21. Szkoleniowiec młodzieżówki wymownie odniósł się do decyzji Urbana dotyczącej pierwszego z wymienionych piłkarzy.

- Selekcjoner pierwszej reprezentacji zawsze ma rację. W kwestii wprowadzania młodych zawodników potrzeba mądrości. W ostatnich dekadach było wielu bardzo obiecujących piłkarzy. Zachwycaliśmy się nimi, a potem nie spełnili oczekiwań nas wszystkich i swoich własnych, a w końcu się zagubili - powiedział cytowany przez sport.tvp.pl.

Jednocześnie Brzęczek zaznaczył, że Pietuszewski wyróżnia się na treningach. Najważniejsze dla trenera jest to, iż nie widać po 17-latku złości po braku powołania do seniorskiej reprezentacji. 

- U niego jest wiele kwestii, które zwracają uwagę. W naszej grupie piłkarzy jest najmłodszy, więc poza boiskiem nie zawsze rzuca się w oczy. Na boisku natomiast jest tym gościem, który potrafi podpowiadać, reagować w odpowiednich momentach - dodał.

Brzęczek ma plan na Urbańskiego. "Tam czuje się najlepiej"

Wydaje się, że nieco dalej od seniorskiej kadry jest Urbański. W letnim okienku transferowym wrócił do Polski i został zawodnikiem Legii Warszawa. Jeszcze rok temu grał w Lidze Mistrzów w barwach Bologni, ale później jego kariera wyhamowała. 

- Chciałbym, by znów zaczął grać na swoim poziomie. Ma za sobą trudny okres. Wszyscy zachwycaliśmy się nim w pierwszej reprezentacji, gdzie wręcz kopniakiem wyważał drzwi. Jego historia potoczyła się potem specyficznie i pokazuje, jak szybko coś może ruszyć w druga stronę. Urbański potrzebuje rozwoju kariery - powiedział Brzęczek ponownie cytowany przez sport.tvp.pl.

- Mamy plan, by wykorzystać Urbańskiego w środku pola, bo tam czuje się najlepiej. Kluczowe są dla niego minuty spędzane na murawie. Czy jest blisko pierwszego składu? Nie chcę jeszcze o tym mówić, bo mamy dużą rywalizację. To też aspekt hierarchii i odniesienia do dwóch poprzednich spotkań - dodał.

Jak wygląda plan na następne dni? Seniorska reprezentacja Polski zagra w czwartek mecz towarzyski z Nową Zelandią (godz. 20:45). Trzy dni później o tej samej godzinie zmierzy się z Litwą w pojedynku wyjazdowym w ramach eliminacji do mistrzostw świata.

Reprezentacja Polski do lat 21 zagra dwa spotkania w eliminacjach do mistrzostw Europy 2027. W piątek (10 października) podejmie Czarnogórę (godz. 18:00). We wtorek (14 października) o tej samej godzinie zagra na wyjeździe ze Szwecją.

