Urban pominął dwa talenty. Brzęczek od razu zareagował. "Potrzeba mądrości"

Przed ujawnieniem się listy powołanych piłkarzy na zgrupowanie seniorskiej reprezentacji Polski wielu kibiców i ekspertów zastanawiało się, czy w tym zestawieniu zobaczymy Oskara Pietuszewskiego. 17-latek jest ważną postacią Jagiellonii Białystok, a we wrześniu w dwóch meczach kadry do lat 21 zanotował trzy bramki i asystę. Jan Urban, choć jest zachwycony umiejętnościami białostockiego talentu, nie zdecydował się go powołać. Zaskoczenia nie było w przypadku Kacpra Urbańskiego. W seniorskiej drużynie narodowej zagrał 11 razy, ale to jeszcze nie czas na powrót.

REKLAMA

Zobacz wideo Najlepszy mecz Lecha w sezonie? Szymczak: Dla tego zawodnika to był mecz przełomowy

Brzęczek komentuje. "Selekcjoner ma zawsze rację"

Pietuszewski i Urbański otrzymali natomiast powołanie od Jerzego Brzęczka na zgrupowanie reprezentacji Polski do lat 21. Szkoleniowiec młodzieżówki wymownie odniósł się do decyzji Urbana dotyczącej pierwszego z wymienionych piłkarzy.

- Selekcjoner pierwszej reprezentacji zawsze ma rację. W kwestii wprowadzania młodych zawodników potrzeba mądrości. W ostatnich dekadach było wielu bardzo obiecujących piłkarzy. Zachwycaliśmy się nimi, a potem nie spełnili oczekiwań nas wszystkich i swoich własnych, a w końcu się zagubili - powiedział cytowany przez sport.tvp.pl.

Jednocześnie Brzęczek zaznaczył, że Pietuszewski wyróżnia się na treningach. Najważniejsze dla trenera jest to, iż nie widać po 17-latku złości po braku powołania do seniorskiej reprezentacji.

- U niego jest wiele kwestii, które zwracają uwagę. W naszej grupie piłkarzy jest najmłodszy, więc poza boiskiem nie zawsze rzuca się w oczy. Na boisku natomiast jest tym gościem, który potrafi podpowiadać, reagować w odpowiednich momentach - dodał.

Brzęczek ma plan na Urbańskiego. "Tam czuje się najlepiej"

Wydaje się, że nieco dalej od seniorskiej kadry jest Urbański. W letnim okienku transferowym wrócił do Polski i został zawodnikiem Legii Warszawa. Jeszcze rok temu grał w Lidze Mistrzów w barwach Bologni, ale później jego kariera wyhamowała.

- Chciałbym, by znów zaczął grać na swoim poziomie. Ma za sobą trudny okres. Wszyscy zachwycaliśmy się nim w pierwszej reprezentacji, gdzie wręcz kopniakiem wyważał drzwi. Jego historia potoczyła się potem specyficznie i pokazuje, jak szybko coś może ruszyć w druga stronę. Urbański potrzebuje rozwoju kariery - powiedział Brzęczek ponownie cytowany przez sport.tvp.pl.

- Mamy plan, by wykorzystać Urbańskiego w środku pola, bo tam czuje się najlepiej. Kluczowe są dla niego minuty spędzane na murawie. Czy jest blisko pierwszego składu? Nie chcę jeszcze o tym mówić, bo mamy dużą rywalizację. To też aspekt hierarchii i odniesienia do dwóch poprzednich spotkań - dodał.

Jak wygląda plan na następne dni? Seniorska reprezentacja Polski zagra w czwartek mecz towarzyski z Nową Zelandią (godz. 20:45). Trzy dni później o tej samej godzinie zmierzy się z Litwą w pojedynku wyjazdowym w ramach eliminacji do mistrzostw świata.

Czytaj także: Portugalczycy pieją z zachwytu nad Bednarkiem i Kiwiorem. Tak ich nazwali

Reprezentacja Polski do lat 21 zagra dwa spotkania w eliminacjach do mistrzostw Europy 2027. W piątek (10 października) podejmie Czarnogórę (godz. 18:00). We wtorek (14 października) o tej samej godzinie zagra na wyjeździe ze Szwecją.