Wydało się. Media: To dlatego Urban nie powołał 17-letniego diamentu

Reprezentacja Polski przygotowuje się do dwóch październikowych meczów. Najpierw zagra towarzysko w Chorzowie z Nową Zelandią (9 października), a trzy dni później w Kownie zagra o punkty w eliminacjach do mistrzostw świata z Litwą (12 października). Sporo dyskusji w kontekście zawodników powołanych na te starcia wywołał brak Oskara Pietuszewskiego. Dlaczego zabrakło go na liście? Nowe informacje przekazała Interia.

Jan Urban nie powołał Oskara Pietuszewskiego

"Powołanie do pierwszej reprezentacji było naprawdę blisko i Jan Urban realnie rozważał sięgnięcie po nastolatka już teraz. Z dużym przekonaniem można twierdzić, że gdyby nie nagły wystrzał Michała Skórasia, który po transferze do Gent zaczął notować liczby i występy na poziomie najlepszych piłkarzy ligi belgijskiej, Pietuszewski faktycznie by się w kadrze znalazł" - poinformował wspomniany wyżej portal.

"Kontuzja Nicoli Zalewskiego musiała być dla Jana Urbana kłopotem, ale tego odłamu kłopotu - bogactwa - raczej się nie spodziewał. Zdecydował się na Skórasia, który wobec nieobecności Zalewskiego i braku powołania dla Pietuszewskiego, aktualnie jest zdecydowanym faworytem do gry w wyjściowym składzie na mecz z Litwą" - czytamy.

Pietuszewski, który w maju obchodził swoje 17. urodziny, to jeden z największych talentów w polskiej piłce. Nie tak dawno portal Transfermarkt wycenił go na osiem milionów euro. Od początku sezonu rozegrał dla Jagiellonii 11 meczów, w których zdobył dwa gole i zaliczył dwie asysty.

We wrześniu zagrał w dwóch meczach kadry do lat 21. Zdobył w nich trzy bramki i zanotował jedną asystę. Podczas październikowej przerwy na kadrę znów wystąpi w drużynie prowadzonej przez Jerzego Brzęczka. Polska U-21 zagra w piątek w Katowicach z Czarnogórą, a cztery dni później w Jonkoping zmierzy się ze Szwecją. Oba spotkania odbędą się w ramach eliminacji do młodzieżowego Euro.