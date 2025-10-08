Trener Nowej Zelandii ostrzega Polaków. "Po to przyjechaliśmy"

Reprezentacja Polski rozpoczęła zgrupowanie, w trakcie którego czekają ją dwa spotkania. W czwartek 9 października na Stadionie Śląskim zagra towarzysko z Nową Zelandią, już zakwalifikowaną na przyszłoroczne mistrzostwa świata. Zatem nie jest to przypadkowy rywal.

Zobacz wideo Reprezentacja z Lewandowskim na czele w komplecie przed Nową Zelandią i Litwą

Reprezentacja Polski zagra z Nową Zelandią. Selekcjoner rywali przemówił

- Myślę, że to będzie ciekawe spotkanie, bo wiem, że Polska ma za rogiem mecz eliminacji mistrzostw świata z Litwą. Interesujące będzie więc to, jakie decyzje podejmie wasz trener. Czy wyjdzie na nas najsilniejszym składem, czy też da swoim podopiecznym odpocząć przed weekendem. Cokolwiek zrobi, ma wystarczającą głębię składu i wielu utalentowanych zawodników - powiedział Darren Bazeley, selekcjoner Nowozelandczyków, na środowej konferencji prasowej (cytat za Polską Agencją Prasową).

Przy tym goście nie zamierzają ułatwiać zadania gospodarzom czwartkowego meczu. - To będzie wyzwanie, ale przyjechaliśmy tu, by wygrać. Mamy pozytywne nastawienie - odważnie zapowiedział szkoleniowiec Nowej Zelandii.

Darren Bazeley wyróżnił trzech reprezentantów Polski. "Są nam bardzo dobrze znani"

Zdaniem Bazeleya skład polskiej kadry jest "pełen bardzo dobrych piłkarzy". - Niektórzy z nich to topowi zawodnicy, jak Robert Lewandowski, Matty Cash czy Jakub Kiwior i inni piłkarze, którzy są nam dobrze znani, gdyż grają w Premier League i innych najlepszych ligach na świecie - oznajmił. Tu warto przypomnieć, że obecnie jedynym Polakiem regularnie grającym w angielskiej elicie jest Cash. Poza nim w Premier League jest jeszcze Łukasz Fabiański, który już po zamknięciu okna transferowego wrócił do West Hamu (wolny transfer), ale karierę reprezentacyjną zakończył 9 października 2021 r.

Co Lewandowskiego, Casha i Kiwiora, to jako podstawowi piłkarze kadry Jana Urbana mogą być szykowani na eliminacyjne starcie z Litwą i dostać mniej minut przeciwko Nowej Zelandii - relację tekstową z czwartkowego meczu będzie można śledzić na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.