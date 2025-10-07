Włosi podali nowe wieści o Zalewskim. Urban na to czekał!

Trwa październikowa przerwa reprezentacyjna. Biało-Czerwoni rozegrają podczas niej dwa spotkania. Najpierw - 9 października w Chorzowie - zmierzą się towarzysko z Nową Zelandią. Trzy dni później w Kownie zagrają w eliminacjach do mistrzostw świata z Litwą. W gronie powołanych na te mecze nie znalazł się kontuzjowany Nicola Zalewski. Włoskie media przekazały nowe informacje w sprawie jego stanu zdrowia.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja z Lewandowskim na czele w komplecie przed Nową Zelandią i Litwą

Nowe wieści ws. Zalewskiego. Wrócił do treningów!

- Atalanta wznowiła dziś treningi, mimo że nie miała wielu powołanych zawodników reprezentacji po inauguracyjnym meczu sezonu z Nerazzurri. Sead Kolasinac trenował z drużyną Primavera, podczas gdy Gianluca Scamacca i Giorgio Scalvini mieli indywidualne treningi na boisku. Nicola Zalewski odbył prosty trening indywidualny, ale nie na boisku - napisał portal tuttomercatoweb.com.

Żal, że dopiero teraz, a nie kilkanaście dni temu. Tak mógłby pomyśleć selekcjoner polskiej reprezentacji Jan Urban, który w październiku nie skorzysta z usług Zalewskiego.

23-latek zaliczył udany początek sezonu w Atalancie. W czterech meczach zdobył gola i zaliczył asystę. Niestety - 21 września, w spotkaniu z Torino - musiał opuścić boisko po zaledwie 10 minutach. Zmienił go Raoul Bellanova.

To ostatni mecz Zalewskiego, który przez kontuzje ominął spotkania z Juventusem i Como, a także starcie z Club Brugge w Lidze Mistrzów. Kto wie? Być może dzięki treningom podczas przerwy reprezentacyjnej wróci do pełni sił i będzie do dyspozycji Ivana Juricia podczas kolejnych meczów ligowych.

Atalanta Bergamo zajmuje szóste miejsce w tabeli Serie A. Najbliższe spotkanie rozegra z Lazio - 19 października.

Były zawodnik Romy i Interu ma w dorobku 31 występów w narodowych barwach. Zdobył w nich trzy gole. W 2022 roku zagrał na mistrzostwach świata, a dwa lata później na mistrzostwach Europy.

Podczas pierwszego zgrupowania reprezentacji prowadzonej przez Jana Urbana dwa razy wychodził w podstawowym składzie. Zagrał 71 minut z Holandią (1:1) i 68 minut z Finlandią (3:1).