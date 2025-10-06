Wszystko jasne. Urban ogłasza ws. składu na mecz z Nową Zelandią

Jan Urban w dobrym stylu rozpoczął pracę z reprezentacją Polski. Biało-Czerwoni w pierwszych meczach pod jego wodzą zremisowali 1:1 z Holandią i wygrali 3:1 z Finlandią. Teraz Polaków czeka towarzyskie starcie z Nową Zelandią oraz eliminacyjne spotkanie z Litwą.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja z Lewandowskim na czele w komplecie przed Nową Zelandią i Litwą

Urban ogłasza przed meczem z Nową Zelandią. Chodzi o skład

Wygląda na to, że spotkanie z Nową Zelandią selekcjoner wykorzysta do przetestowania zawodników, którzy do tej pory nie dostali u niego szansy. - To dopiero moje początki i te pierwsze dwa spotkania rozegraliśmy tym samym składem - zauważył już na starcie konferencji prasowej Jan Urban.

- Na pewno takie spotkanie jak to z Nową Zelandią posłuży nam do tego, żeby dać szansę tym zawodnikom, którzy grali po prostu mniej. W takich sytuacjach każdy trener się obawia, żeby zawodnicy, którzy mają zagrać w następnym spotkaniu o punkty nie doznali kontuzji, żeby coś się nie stało. Szanujemy oczywiście Nową Zelandię i będziemy chcieli to spotkanie wygrać, ale wiemy, który z tych meczów jest ważniejszy. Już Robert wspominał, że na pewno nie będzie tam łatwo o punkty - podkreślił Jan Urban, mając na myśli eliminacyjny mecz z Litwą.

Reprezentacja Litwy potrafiła ostatnio sprawić problemy Holendrom, z tą drużyną przegrali tylko 2:3.

A czym będzie kierował się Jan Urban wybierając skład na Nową Zelandię? - Są różne przypadki. Są zawodnicy, którzy grają mniej w klubach i chcielibyśmy dać im minuty w reprezentacji. Są tacy, których nie widzieliśmy i dostaną swoją szansę. Są również tacy, którzy przyjechali z drobnymi urazami. W zależności od tego jak będą się czuli w czwartek, to mogą zagrać lub nie, lub mogą zagrać więcej niż mniej. Nie wiem konkretnie dzisiaj, ile to może być zmian, ale tych zmian będzie dość dużo - tłumaczył selekcjoner reprezentacji Polski.

Biało-Czerwoni zagrają z Nową Zelandią w czwartek 9 października. Eliminacyjny mecz z Litwą odbędzie się już trzy dni później - w niedzielę 12 października. Zachęcamy do śledzenia spotkań reprezentacji Polski w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.