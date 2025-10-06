Reprezentant Polski podjął sensacyjną decyzję. Radykalna zmiana

O tym, że Szymański miał przejść do Olympique Lyon opowiadał ostatnio Mariusz Piekarski - do niedawna agent reprezentanta Polski. Transfer został jednak zablokowany ze względu na Jose Mourinho. - W Fenerbahce od razu powiedziano, żeby nie przysyłać kolejnych ofert. Byłem też na spotkaniu w Rotterdamie z Devinem, dyrektorem sportowym Fenerbahce i wówczas mi powiedział, że w sumie nawet za kilkadziesiąt milionów go nie sprzeda. Po prostu jest za bardzo potrzebny do taktyki Jose Mourinho - stwierdził w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

Co dalej z Szymańskim? Reprezentant Polski zmienił agenta

Okazuje się, że Piekarski mówiąc te słowa... nie był już agentem reprezentanta Polski. Szymański zrezygnował z usług polskiego agenta w połowie września. Taką informację podał dziennikarz Łukasz Olkowicz.

- To taka sensacyjna informacja. Od Mariusza Piekarskiego odszedł Sebastian Szymański - powiedział w rozmowie z Kanałem Sportowym.

Wpływ na tę decyzję miał ponoć właśnie nieudany transfer pomocnika do Olympique Lyon.

Wygląda na to, że Sebastian Szymański szuka drogi do odejścia z Fenerbahce. To nie dziwi. Reprezentant Polski stracił niedawno największego zwolennika swojego talentu - Jose Mourinho - i gra ostatnio mniej niż wcześniej. Szymański nie jest bez winy - od dłuższego czasu nie zachwyca kibiców tak, jak potrafił to robić na początku swojej gry w Turcji. W tym sezonie rozegrał 14 meczów, w których zdobył tylko dwa gole i zanotował dwie asysty.

Sebastian Szymański przygotowuje się teraz do meczów reprezentacji Polski. Biało-Czerwoni już za kilka dni zagrają towarzysko z Nową Zelandią (09.10) oraz w eliminacjach do mistrzostw świata z Litwą (12.10). Zachęcamy do śledzenia informacji ze zgrupowania kadry w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.