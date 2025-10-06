Nagła zmiana planów reprezentacji Polski. Jan Urban ma problem

W poniedziałek w Katowicach rozpoczęło się zgrupowanie reprezentacji Polski przed meczami z Nową Zelandią (czwartek) oraz Litwą (niedziela). Mimo że zawodnicy mają się pojawić w hotelu Monopol w centrum Katowic do godz. 16, to pierwsi reprezentanci przyjechali do niego dużo wcześniej.
Już w nocy z niedzieli na poniedziałek w hotelu pojawili się piłkarze Legii Warszawa - Kacper Tobiasz, Paweł Wszołek oraz Bartosz Kapustka - którzy w niedzielę wieczorem grali ligowy, wyjazdowy mecz z Górnikiem Zabrze (1:3). W nocy w hotelu pojawił się też m.in. piłkarz Udinese - Jakub Piotrowski.
28-latek to tylko jeden z aż 17 zawodników powołanych na to zgrupowanie, który zagrał mecz w niedzielę. Poza nim oraz legionistami byli to też: Łukasz Skorupski, Matty Cash, Jan Ziółkowski, Kacper Kozłowski, Robert Lewandowski, Przemysław Frankowski, Sebastian Szymański, Tomasz Kędziora, Bartłomiej Drągowski, Karol Świderski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Bartosz Slisz.
Najpóźniej, bo w nocy z niedzieli na poniedziałek o 3:00 polskiego czasu, swój mecz rozgrywał ostatni z nich. Slisz zagrał 90 minut i dostał żółtą kartkę w przegranym 0:1 meczu z Los Angeles FC. Późno, bo o 22:15 polskiego czasu w niedzielę, grali też Bednarek i Kiwior, których FC Porto zremisowało 0:0 z Benficą w hicie ligi portugalskiej.
Późno rozgrywane mecze w niedzielę wpłynęły na czas przyjazdu reprezentantów na zgrupowanie. Chwilę po 11:00 w hotelu Monopol pojawił się Krzysztof Piątek, który w ten weekend nie rozgrywał meczu. Reszta przybędzie do centrum Katowic dopiero w poniedziałek po południu.
Wiadomo już, że z uwagi na niedzielne spotkania, poniedziałkowy trening reprezentacji Polski przeznaczony zostanie głównie na regenerację zawodników. Trening ten ma rozpocząć się o 18:30. Ale to niejedyny problem Urbana pierwszego dnia zgrupowania.
Trening, który początkowo miał się odbyć na Arenie Katowice, odbędzie się jednak w innym miejscu. Wszystko przez to, że murawa na stadionie GKS Katowice nie nadaje się do treningu po niedzielnym meczu GKS z Lechem Poznań (0:1). Regeneracji boiska nie pomaga padający od niedzieli deszcz.
W związku z tym trening został przeniesiony na jedno z boisk bocznych. We wtorek reprezentacja Polski powinna już trenować na głównym boisku, a w środę - dzień przed meczem z Nową Zelandią - na Stadionie Śląskim w Chorzowie. W piątek kadrowicze mają trenować w Sosnowcu, a w sobotę już na stadionie w Kownie, gdzie w niedzielę zagrają z Litwą.
