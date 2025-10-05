Urban już tego nie ukrywa. Po to jest Grosicki w reprezentacji

W miniony piątek Jan Urban ogłosił nazwiska powołanych na październikowe zgrupowanie reprezentacji Polski, w trakcie którego rozegramy dwa spotkania - sparing z Nową Zelandią i mecz o punkty z Litwą. Selekcjoner pozwolił wrócić do kadry kilku zawodnikom, takim jak Kacper Kozłowski czy Michał Skóraś. Postawił też na weteranów, w tym na Kamila Grosickiego, 97-krotnego reprezentanta, który wrócił do drużyny narodowej, mimo że ledwie w czerwcu zakończył w niej karierę.

Jan Urban mówi wprost. Tego oczekuje od Kamila Grosickiego

Jaką rolę będzie miał skrzydłowy Pogoni Szczecin w trakcie nadchodzącego zgrupowania? Jaki plan ma na niego Urban? Odpowiedzi w tej sprawie udzielił sam selekcjoner. - Przede wszystkim chcę skorzystać z doświadczenia Kamila - zaczął Urban w rozmowie z gol24.pl. Co szkoleniowiec miał na myśli? - Powinien nam pomóc przede wszystkim w trudnych momentach. Wydaje mi się, że w meczach, w których wszystko jest rozstrzygnięte jego rola na boisku, może być znikoma - kontynuował, a po chwili wszystko rozjaśnił. Jak się okazuje, Urban nie chce korzystać z jego doświadczenia wyłącznie na murawie, ale i poza nim.

- Natomiast poza boiskiem - oczywiście, oczekuję, że będzie przekazywał doświadczenie w kontaktach z młodszymi zawodnikami. W szatni jest na pewno bardzo ważną osobą, zwłaszcza dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę z reprezentacją - podkreślał selekcjoner.

Kamil Grosicki trzyma poziom

O tym, jaki ostatecznie plan na Grosickiego będzie miał Urban, przekonamy się już wkrótce. Trener powołał go także we wrześniu. Wówczas dał mu szansę do gry, ale z ławki rezerwowych. Piłkarz Pogoni zagrał 19 minut w zremisowanym starciu z Holandią (1:1), a także 22 minuty w wygranym 3:1 meczu z Finlandią. Niewykluczone, że i w październiku Grosicki wejdzie na boisko. Tym bardziej że wciąż znajduje się w wysokiej formie, co potwierdził w ostatnim meczu ligowym z Piastem Gliwice (2:1). Zdobył jedną z bramek, akurat z rzutu karnego. W tym sezonie ma trzy trafienia i cztery asysty na koncie.

Mecz Polski z Nową Zelandią zaplanowano na 9 października. Trzy dni później Biało-Czerwoni zmierzą się z Litwą. Będzie to rewanż. W pierwszym starciu nasza kadra wygrała 2:0.