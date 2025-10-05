Trzeba przyznać, że czerwiec był gorącym miesiącem dla polskiej piłki. Najpierw z kadrą żegnał się Kamil Grosicki, choć rzeczywistość okazała się taka, iż doświadczony skrzydłowy do niej wrócił. Następnie Michał Probierz poinformował telefonicznie Roberta Lewandowskiego, że odbiera mu opaskę kapitańską i przekazuje Piotrowi Zielińskiemu. "Lewy" był zły na taki sposób komunikacji. W dodatku wszystko działo się wieczorem, kiedy piłkarz usypiał dziecko. Niedługo po telefonie od Probierza najlepszy strzelec w historii reprezentacji Polski odmówił gry w kadrze do końca kadencji 53-latka.

Lewandowski czuł wsparcie kibiców

Wielu kibiców stanęło po stronie Lewandowskiego. Kiedy doszło do meczu wyjazdowego z Finlandią, to fani reprezentacji Polski zgromadzeni na stadionie - delikatnie mówiąc - kazali Probierzowi odejść. Selekcjoner podał się do dymisji niedługo po porażce z Finami.

W lipcu, kiedy kadrę objął Jan Urban, stało się jasne, że Lewandowski wróci do reprezentacji. Dziś o czerwcowym zamieszaniu nie mówi się już dużo, ale w środowisku piłkarskim pojawił się wówczas duży niesmak. Zwrócił na to uwagę Jakub Błaszczykowski, 109-krotny reprezentant Polski, który został zapytany o tę sprawę w podcaście "Cały ten Majdan".

- Najpierw pomyślałem o tym, że źle to wpłynie na wizerunek całego środowiska piłkarskiego. To było totalnie niepotrzebne. Wiedziałem, że znowu będzie się o nas mówić, że nie potrafimy dobrze rozwiązać takiej sytuacji. Na drugi dzień zadzwoniłem do Roberta - podkreślił Błaszczykowski.

Błaszczykowski zachowuje to w tajemnicy

Chwilę później Radosław Majdan chciał się dowiedzieć, co Błaszczykowski i Lewandowski mieli sobie do przekazania.

- To niech zostanie między nami - odpowiedział Błaszczykowski. - Myślę, że to przykra sytuacja dla wszystkich. Patrząc na to, co działo się wokół tej sprawy, to żadna osoba na tym nie wygrała, oceniając to z perspektywy czasu - dodał.

Dla niektórych rozmowa Błaszczykowskiego z Lewandowskim może być zaskoczeniem. W przeszłości dało się odczuć, że obaj świetni piłkarze za sobą nie przepadają. Jednocześnie na boisku ich współpraca potrafiła być wzorowa.

Po powrocie do kadry Lewandowski strzelił gola w starciu domowym z Finlandią (3:1). Wcześniej pod wodzą nowego selekcjonera Biało-Czerwoni zremisowali na wyjeździe z Holandią 1:1.