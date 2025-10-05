Jeszcze w czerwcu atmosfera wokół piłkarskiej reprezentacji Polski była zła. Wybuchła afera związana z opaską kapitańską, Robert Lewandowski zrezygnował z gry w kadrze do momentu, kiedy jej trenerem będzie Michał Probierz, a szkoleniowiec podał się do dymisji po przegranym meczu z Finlandią. W lipcu nowym selekcjonerem został Jan Urban, wprowadzając dużo spokoju w szeregi drużyny. Pierwsze dwa mecze pod jego wodzą wypadły obiecująco. Polska zremisowała z Holandią 1:1 i pokonała Finlandię 3:1.

Błaszczykowski o Urbanie. "Bardzo dobry wybór"

Cztery punkty zdobyte we wrześniowych meczach eliminacji do mistrzostw świata sprawiają, że Polska jest blisko występu w barażach. Gra drużyny mogła się podobać, co jest dodatkowym atutem początku kadencji Jana Urbana.

W podcaście "Cały ten Majdan" na kanale "Przeglądu Sportowego Onet" na platformie YouTube głos na temat Urbana zabrał Jakub Błaszczykowski. Żywa legenda polskiej piłki nie ma wątpliwości co do nominacji doświadczonego szkoleniowca.

- Uważam, że to bardzo dobry wybór. Wiemy, że praca trenera w reprezentacji nie jest prostą rzeczą. Myślę, że potrzebujemy trochę czasu, by młodsi koledzy zaczęli brać odpowiedzialność na siebie. Oni muszą to teraz robić. My możemy ich jedynie wspierać z boku. Każdemu z nas ta drużyna leży na sercu i każdy chce, by osiągała jak najlepsze wyniki - podkreślił.

Wymownie słowa. "Wiemy, jaki jest nasz biznes"

Błaszczykowski zdradził również, kiedy po raz pierwszy miał styczność z trenerem Urbanem. Odniósł się również do ważnej rzeczy, a konkretnie do pochwał, które spływają w stronę selekcjonera polskiej kadry. Były piłkarz zdaje sobie sprawę, że nastroje wokół szkoleniowca mogą się w przyszłości zmienić.

- Poznałem trenera Urbana przy okazji współpracy z Leo Beenhakkerem. Życzę mu, aby jak najdłużej go wszyscy lubili, bo wiemy, jaki jest nasz biznes. Oczywiście chcę, by jak najdłużej prowadził reprezentację Polski, ale gdy już będzie po wszystkim, to mam nadzieję, że też go wszyscy będą lubili - dodał.

Teraz przed Biało-Czerwonymi mecz towarzyski z Nową Zelandią (9 października). Trzy dni później zagrają na wyjeździe z Litwą w ramach eliminacji do mistrzostw świata.