Boniek nie ma wątpliwości. Powiedział to wprost o kadrze. "Na 100 proc."

W piątek Jan Urban ogłosił listę zawodników powołanych na październikowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Do kadry wrócił m.in. Michał Skóraś (KAA Gent), Kacper Tobiasz (Legia Warszawa) czy Kacper Kozłowski (Gaziantep FK). Pewnym zaskoczeniem mógł być brak 17-letniego Oskara Pietuszewskiego z Jagiellonii Białystok, który został powołany do kadry do lat 21. W trakcie tego zgrupowania Polska zagra mecz towarzyski z Nową Zelandią (09.10) oraz spotkanie z Litwą w eliminacjach do mistrzostw świata 2026 (12.10).

Boniek przemówił ws. reprezentacji Polski. "Na 100 proc. jesteśmy w barażach"

Temat reprezentacji Polski pojawił się w programie "Cafe Futbol" w Polsacie Sport. Zbigniew Boniek konkretnie odniósł się do nowej rzeczywistości Biało-Czerwonych.

- Muszę powiedzieć, że od czasu, gdy Urban jest selekcjonerem, to jest spokój, cisza. Doszły też dobre wyniki na początku. Bo nic tak dobrze nie robi na atmosferę, jak zwycięstwa. Reprezentacja musi mieć swoją powtarzalność, tożsamość. Mamy bardzo fajne mecze w październiku. Jak wygramy na Litwie, to na 100 proc. jesteśmy w barażach, a można coś jeszcze więcej zrobić. Janek miał to na boisku i ma to jako selekcjoner - powiedział.

Aktualnie Polska zajmuje drugie miejsce w grupie G z dziesięcioma punktami i ma trzy punkty przewagi nad trzecią Finlandią. Gdyby w tym momencie zakończyły się eliminacje, to Biało-Czerwoni trafiliby w barażach na jedną z drużyn z grona: Irlandia Północna, Kosowo, Szkocja, Islandia, Gruzja, Armenia, Austria, Włochy, Belgia.

Relacje tekstowe na żywo z meczów reprezentacji Polski przeciwko Nowej Zelandii (09.10, godz. 20:45) i Litwie (12.10, godz. 20:45) w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.