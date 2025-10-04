Legenda reaguje na powołania Urbana. Nagle te słowa o Probierzu

Reprezentacja Polski za chwilę rozpocznie drugie zgrupowanie z Janem Urbanem w roli selekcjonera. W piątek 3 października ukazała się lista powołanych i trudno mówić o większych zaskoczeniach. Choć kilka nazwisk przykuwa uwagę, podobnie jak niektóre absencje.

Jan Urban ogłosił powołania do reprezentacji Polski. Jacek Krzynówek komentuje

Decyzje 63-latka skomentował Jacek Krzynówek, były reprezentant Polski. - Trzeba znaleźć przestrzeń na wprowadzanie nowych graczy i szukanie różnych możliwości, ale na pewno nie ma czasu na eksperymenty. Nasza sytuacja wyraźnie się poprawiła po dwóch pierwszych meczach trenera Urbana w roli selekcjonera, ale nie ma miejsca na robienie rewolucji - powiedział w rozmowie z "Faktem". Według niego szkoleniowiec "doskonale zdaje sobie z tego sprawę", a jego ruchy są "rozsądne i logiczne".

W porównaniu do wrześniowego zgrupowania zaszło kilka zmian. Z powodu kontuzji wypali Nicola Zalewski oraz Adam Buksa, w miejsce Bartosza Mrozka wskoczył Kacper Tobiasz, a do kadry wracają Michał Skóraś (ostatnio grał na Euro 2024) i Kacper Kozłowski (poprzednio grał w październiku 2021 r.). Zdaniem Krzynówka dwaj ostatni mogą liczyć na poważniejszą szansę.

- Być może trener Urban chce sprawdzić nowe warianty i do pewnych manewrów oraz innej koncepcji bardziej pasują mu ci dwaj piłkarze. Przekonamy się o tym w najbliższych meczach. Rywalizacja z Nową Zelandią będzie dobrą okazją, żeby wypróbować innych zawodników, którzy nie dostali szansy w spotkaniach eliminacyjnych - wyjaśnił.

Jacek Krzynówek zabrał głos ws. braku powołania dla Oskara Pietuszewskiego. Odnosi się do tego, co robił Michał Probierz

Z pewnym zaskoczeniem przyjęto natomiast brak powołania dla Oskara Pietuszewskiego, wschodzącej gwiazdy polskiej piłki. Mimo to 96-krotny reprezentant kraju podchodzi do sprawy ze spokojem, odnosząc się do kadencji Michała Probierza.

- Patrząc na to, co działo się z młodymi piłkarzami za czasów poprzedniego selekcjonera, dobrze się stało, że Pietuszewskiego nie ma jeszcze w kadrze. Wielu młodych zawodników z Ekstraklasy pojawiało się na zgrupowaniach reprezentacji, ale nic z tego nie wynikało - stwierdził. Kogo miał na myśli? Choćby Maxiego Oyedele czy Antoniego Kozubala, którzy zaliczali epizody, lecz na dłuższą metę nie mieli szans na bycie ważnymi postaciami kadry.

- Zostali tak naprawdę "spaleni". Żadnego z tych młodych graczy, których trener Probierz zaprosił na zgrupowanie, nie ma dzisiaj w kadrze. Żaden z nich w niej nie zaistniał. Może lepiej, że talentu z Jagiellonii nie ma na tę chwilę w kadrze, ponieważ jest to młody chłopak i trzeba uważać, żeby po prostu nie zrobić mu krzywdy - doprecyzował Krzynówek, który apeluje o tonowanie oczekiwań co do Pietuszewskiego.

- Nie popadajmy w hurraoptymizm i w to, że 17-latek zbawi naszą kadrę. Owszem to wielki talent, ale trzeba pamiętać, że to młody organizm i wahania formy będą czymś normalnym. Dajmy mu czas, żeby ustabilizował formę, choć oczywiście jego postawa w Ekstraklasie jest imponująca - podsumował. Dodajmy, że Pietuszewski został powołany na październikowe zgrupowanie kadry do lat 21, prowadzonej przez Jerzego Brzęczka.

Z kolei seniorska reprezentacja Polski w przyszłym tygodniu rozegra dwa spotkania. Najpierw towarzyskie z Nową Zelandią na Stadionie Śląskim (9 października), a następnie z Litwą w Kownie (12 października) w ramach eliminacji mistrzostw świata 2026.