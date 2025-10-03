Tego Tomaszewski domaga się od Lewandowskiego. "Nie ma prawa"

Robert Lewandowski złapał kontuzję w okresie przygotowawczym do sezonu 2025/26. Opuścił kilka spotkań FC Barcelony, ale już wydaje się być w pełni formy. Mimo wszystko Hansi Flick nie pozwala mu zbyt często grać pełnych 90 minut. Najczęściej wchodzi z ławki rezerwowych na nieco podmęczonego rywala. Eksperci sugerowali, że podobnie może być w reprezentacji Polski. Wtedy napastnik będzie najgroźniejszy. Czy tak też postąpi Jan Urban, ustalając skład m.in. na październikowy mecz z Litwą, najważniejszy podczas nadchodzącego zgrupowania?

REKLAMA

Zobacz wideo Były sędzia ekstraklasowy o systemie VAR: Żałuję, że nie miałem tego narzędzia i nie mogę naprawić błędów

Jan Tomaszewski zabrał głos ws. Lewandowskiego przed meczem z Litwą. "Powinien"

Zdaniem Jana Tomaszewskiego, taki scenariusz nie powinien być brany pod uwagę. Były bramkarz zasugerował, że Polska powinna zagrać jednym napastnikiem, a nie dwoma, jak miało to miejsce wielokrotnie w przeszłości. Na szpicy ataku powinien być właśnie Lewandowski. I to od początku do końca. - Robert moim zdaniem powinien cały mecz grać, bo jest na to przygotowany. Tym bardziej na słabego przeciwnika, jakim jest Litwa - podkreślał w rozmowie z "Super Expressem". - Druga "dziewiątka" nie ma prawa wyjść - apelował Tomaszewski.

Kto będzie pomagał w ofensywie? Zdaniem byłego bramkarza, selekcjoner powinien postawić na Jakuba Kamińskiego, który zaprezentował się obiecująco już podczas wrześniowego zgrupowania, a teraz imponuje formą w klubie. - On moim zdaniem ma stuprocentowe miejsce w zespole. Będzie grał z przodu, jako taki wchodzący za Roberta Lewandowskiego. Zresztą to udowodnił w meczu z Finlandią, kiedy tę trzecią bramkę strzelił fenomenalnie - mówił Tomaszewski.

Cel jest jeden. "Musimy"

Celem na spotkanie z Litwinami są oczywiście trzy punkty. Co do tego były reprezentant Polski nie ma wątpliwości. - Ten mecz musimy wygrać, koniec. Tak samo jak Holendrzy, bo wszyscy mówią, że Holendrzy dwie bramki stracili. A co mnie to obchodzi, ile oni stracili bramek? Trzy punkty zyskali? Zyskali. Dziękuję - puentował.

Zobacz też: Oto, kto pojawił się na oprawie kibiców podczas meczu LE. Rosjanie pękają z dumy.

O tym, na jaki skład ostatecznie zdecyduje się Urban, i czy wystawi Lewandowskiego w wyjściowej "11", przekonamy się już wkrótce. Polska zagra na wyjeździe z Litwą 12 października. Będzie to mecz w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. Obecnie Biało-Czerwoni zajmują drugą lokatę w grupie. Jeśli utrzymają tę pozycję, to w marcu zagrają w barażach. Pierwsza lokata bezpośrednio premiuje na mundial. Zanim jednak piłkarze Urbana staną do rywalizacji z Litwą, to zagrają towarzysko u siebie z Nową Zelandią. To spotkanie zaplanowano na 9 października.