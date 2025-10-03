Koźmiński zobaczył powołania i wbił szpilę Probierzowi. "Nastał"

Reprezentacja Polski lada moment rozpocznie drugie zgrupowanie pod wodzą Jana Urbana. Pierwsze było bardzo udane (remis 1:1 z Holandią i zwycięstwo 3:1 nad Finlandią w kwalifikacjach mistrzostw świata 2026), a w piątek selekcjoner ogłosił listę powołanych na październik.
Wybory 63-latka omawiano w Kanale Sportowym. W trakcie rozmowy nieco inny wątek poruszył Marek Koźmiński. - Bardzo się cieszę, że w reprezentacji nastał spokój, a nasza dyskusja o powołaniach jest bez kontrowersji i na siłę wyszukujemy, kogo w tej kadrze nie ma. Czyli nasz trener spełnia swoje obowiązki, poukładał to wszystko, a gwiazdami mają być zawodnicy na boisku. To zawsze jest najważniejsze i się udaje, jeśli ktoś inny gwiazdorzy, to nic z tego nie będzie - powiedział.
Trudno odebrać to inaczej niż przytyk w kierunku Michała Probierza, poprzednika Urbana, który w czerwcu zrezygnował z posady. Stało się to po przegranym meczu eliminacji MŚ 2026 z Finlandią (1:2), poprzedzonym wielką aferą wokół ówczesnego selekcjonera i Roberta Lewandowskiego, który w kontrowersyjnych okolicznościach stracił opaskę kapitańską. A wcześniej było zamieszanie wokół przylotu napastnika na towarzyskie spotkanie z Mołdawią (2:0), będące pożegnaniem Kamila Grosickiego (za kadencji Urbana wrócił do drużyny narodowej).
Następnie były reprezentant kraju wskazał, co musi się stać, aby następca Probierza osiągnął sukces.- Jestem przekonany, że Urban wyciągnie z tej kadry maksa. Z tego, co dzisiaj można wyciągnąć. Oby wszyscy byli zdrowi i oby niektórzy trochę więcej grali, bo to też może być problemem tej kadry. Kilku zawodników gra "od dechy do dechy", a kilku gorzej - wskazał.
W październiku reprezentację Polski czekają dwa spotkania. 9 października zagra towarzysko z Nową Zelandią na Stadionie Śląskim, a trzy dni później zmierzy się z Litwą w Kownie w ramach kwalifikacji mistrzostw świata 2026.
