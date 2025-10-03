Jan Urban odkrył karty! Oto powołania na mecze reprezentacji Polski

Pierwsze zgrupowanie pod wodzą Jana Urbana przyniosło sporo optymizmu. Remis z Holandią i wygrana z Finlandią sprawiły, że Biało-Czerwoni są na dobrej drodze do barażu o udział w mistrzostwach świata w 2026 r. W październiku Polska zagra sparing z Nową Zelandią (09.10), a potem zmierzy się z Litwą (12.10) w eliminacjach do mundialu. Na kogo postawił Jan Urban przy październikowych powołaniach?

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski podsumował Jana Urbana! Bardzo ważne słowa kapitana

Oto wybory Jana Urbana. Nie ma Oskara Pietuszewskiego

W porównaniu do wrześniowej listy, teraz zabrakło Adama Buksy (Udinese) i Nicoli Zalewskiego (Atalanta), którzy aktualnie leczą urazy.

Do kadry wrócił też Kacper Kozłowski (Gaziantep FK) czy Michał Skóraś (Gent). Zwłaszcza powrót Skórasia do reprezentacji Polski jest istotny, bo po transferze z Club Brugge do Gentu strzelił dwa gole i zanotował dwie asysty w czterech meczach.

Wydawało się, że swoje pierwsze powołania do kadry otrzymają Oskar Pietuszewski z Jagiellonii Białystok i Bartosz Nowak z GKS-u Katowice. Ostatecznie Urban nie postawił na żadnego z tych zawodników, a Pietuszewski pojawi się w kadrze U-21, gdzie kadra Jerzego Brzęczka zagra mecze z Czarnogórą (10.10) i Szwecją (14.10). - Wydaje mi się, że żadna krzywda mu się nie stanie, jeśli będzie grał na razie np. u Jerzego Brzęczka - opowiadał Urban w "Prawdzie Futbolu" pod koniec września.

Zobacz też: Co za słowa z Turcji po meczu Legii. Nie mają żadnych wątpliwości

Kadra reprezentacji Polski na październikowe zgrupowanie: