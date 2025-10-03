Powrót na stronę główną
Jan Urban odkrył karty! Oto powołania na mecze reprezentacji Polski
W poniedziałek rozpocznie się drugie zgrupowanie reprezentacji Polski pod wodzą Jana Urbana. Wiemy już, jacy piłkarze otrzymali powołanie na spotkania z Nową Zelandią (09.10, sparing) i Litwą (12.10, eliminacje MŚ). W kadrze nie brakuje licznych powrotów, ale, mimo doniesień medialnych, zabrakło powołania dla absolutnej gwiazdy Ekstraklasy.
Pierwsze zgrupowanie pod wodzą Jana Urbana przyniosło sporo optymizmu. Remis z Holandią i wygrana z Finlandią sprawiły, że Biało-Czerwoni są na dobrej drodze do barażu o udział w mistrzostwach świata w 2026 r. W październiku Polska zagra sparing z Nową Zelandią (09.10), a potem zmierzy się z Litwą (12.10) w eliminacjach do mundialu. Na kogo postawił Jan Urban przy październikowych powołaniach?

Oto wybory Jana Urbana. Nie ma Oskara Pietuszewskiego

W porównaniu do wrześniowej listy, teraz zabrakło Adama Buksy (Udinese) i Nicoli Zalewskiego (Atalanta), którzy aktualnie leczą urazy.

Do kadry wrócił też Kacper Kozłowski (Gaziantep FK) czy Michał Skóraś (Gent). Zwłaszcza powrót Skórasia do reprezentacji Polski jest istotny, bo po transferze z Club Brugge do Gentu strzelił dwa gole i zanotował dwie asysty w czterech meczach.

Wydawało się, że swoje pierwsze powołania do kadry otrzymają Oskar Pietuszewski z Jagiellonii Białystok i Bartosz Nowak z GKS-u Katowice. Ostatecznie Urban nie postawił na żadnego z tych zawodników, a Pietuszewski pojawi się w kadrze U-21, gdzie kadra Jerzego Brzęczka zagra mecze z Czarnogórą (10.10) i Szwecją (14.10). - Wydaje mi się, że żadna krzywda mu się nie stanie, jeśli będzie grał na razie np. u Jerzego Brzęczka - opowiadał Urban w "Prawdzie Futbolu" pod koniec września.

Kadra reprezentacji Polski na październikowe zgrupowanie:

  • Bramkarze: Kamil Grabara (Wolfsburg), Łukasz Skorupski (Bologna), Bartłomiej Drągowski (Panathinaikos), Kacper Tobiasz (Legia Warszawa)
  • Obrońcy: Jan Bednarek, Jakub Kiwior (obaj FC Porto), Matty Cash (Aston Villa), Przemysław Wiśniewski (Spezia Calcio), Paweł Wszołek (Legia Warszawa), Arkadiusz Pyrka (St. Pauli), Tomasz Kędziora (PAOK Saloniki), Jan Ziółkowski (AS Roma)
  • Pomocnicy: Piotr Zieliński (Inter Mediolan), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Kacper Kozłowski (Gaziantep FK), Przemysław Frankowski (Stade Rennais), Bartosz Slisz (Atlanta United), Jakub Piotrowski (Udinese Calcio), Jakub Kamiński (FC Koeln), Sebastian Szymański (Fenerbahce), Bartosz Kapustka (Legia Warszawa)
  • Napastnicy: Robert Lewandowski (FC Barcelona), Krzysztof Piątek (Al-Duhail SC), Karol Świderski (Panathinaikos)

