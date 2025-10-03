Jan Urban odkrył karty! Oto powołania na mecze reprezentacji Polski

Pierwsze zgrupowanie pod wodzą Jana Urbana przyniosło sporo optymizmu. Remis z Holandią i wygrana z Finlandią sprawiły, że Biało-Czerwoni są na dobrej drodze do barażu o udział w mistrzostwach świata w 2026 r. W październiku Polska zagra sparing z Nową Zelandią (09.10), a potem zmierzy się z Litwą (12.10) w eliminacjach do mundialu. Na kogo postawił Jan Urban przy październikowych powołaniach?
W porównaniu do wrześniowej listy, teraz zabrakło Adama Buksy (Udinese) i Nicoli Zalewskiego (Atalanta), którzy aktualnie leczą urazy.
Do kadry wrócił też Kacper Kozłowski (Gaziantep FK) czy Michał Skóraś (Gent). Zwłaszcza powrót Skórasia do reprezentacji Polski jest istotny, bo po transferze z Club Brugge do Gentu strzelił dwa gole i zanotował dwie asysty w czterech meczach.
Wydawało się, że swoje pierwsze powołania do kadry otrzymają Oskar Pietuszewski z Jagiellonii Białystok i Bartosz Nowak z GKS-u Katowice. Ostatecznie Urban nie postawił na żadnego z tych zawodników, a Pietuszewski pojawi się w kadrze U-21, gdzie kadra Jerzego Brzęczka zagra mecze z Czarnogórą (10.10) i Szwecją (14.10). - Wydaje mi się, że żadna krzywda mu się nie stanie, jeśli będzie grał na razie np. u Jerzego Brzęczka - opowiadał Urban w "Prawdzie Futbolu" pod koniec września.
