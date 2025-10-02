Media: 15 miesięcy i koniec! Urban szykuje wielki powrót do reprezentacji

Czego dowiedzieliśmy się podczas wrześniowego okienka reprezentacyjnego? Kadra Jana Urbana jest dalej oparta przede wszystkim na dobrze nam znanych graczach, takich jak Robert Lewandowski, Nicola Zalewski czy Piotr Zieliński, ale selekcjoner nie boi się wprowadzać pewnych zmian. Szansę debiutu dostał ostatnio Przemek Wiśniewski, wzrosła też rola Jakuba Kamińskiego. Na dodatek Urban przywrócił do kadry Kamila Grosickiego, a teraz może postąpić podobnie z innymi piłkarzami.

Ten piłkarz wróci do kadry? Świetnie radzi sobie w Belgii

W ostatnich dniach usłyszeliśmy z mediów, że Urban poważnie myśli o powołaniu na najbliższe okienko reprezentacyjne Radosława Majeckiego oraz Bartłomieja Wdowika. Jak dowiedziało się "sport.tvp.pl" - szansę na grę w kadrze powinien otrzymać jeszcze jeden piłkarz. To Michał Skóraś, który od tego sezonu jest graczem KAA Gent.

25-latek, który parę sezonów temu uchodził za jeden z największych talentów polskiej piłki, znajduje się w bardzo dobrej formie. Dla nowego pracodawcy zdążył zdobyć już dwie bramki oraz dwie asysty w sześciu meczach. Po raz ostatni w kadrze Polski Skóraś grał podczas zeszłorocznych mistrzostw Europy, a debiutował w niej jeszcze w trakcie kadencji Czesława Michniewicza.

Biało-Czerwoni w tym miesiącu rozegrają dwa mecze. 9 października czeka ich sparing z Nową Zelandią, a 12 października ważne starcie z Litwą w ramach eliminacji do mistrzostw świata.