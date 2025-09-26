Ależ zwrot ws. Dawidowicza! Media: Rozmawia z klubem z Bliskiego Wschodu

Dawidowicz w saudyjskim Al-Hazem SC spędził zaledwie miesiąc i nie zdążył zagrać w żadnym meczu. Reprezentant Polski miał zarobić w Arabii Saudyjskiej 1,3 mln dolarów za rok gry, ale zrezygnował z tych pieniędzy ze względu na rodzinę. "Dawidowicz, a zwłaszcza jego rodzina, źle czuli się w tamtejszym klimacie. Żona jest w ciąży, do tego para ma małe dziecko" - informował portal Meczyki.pl, który jednocześnie sugerował, że są duże szanse na to, że obrońca wróci do Włoch.

Dawidowicz będzie miał nowy klub? Zostałby na Bliskim Wschodzie

Tę informację potwierdzał następnie sam Dawidowicz. - Pojawiła się szansa w Arabii Saudyjskiej w Al-Hazem: spędziłem trzy tygodnie na obozie treningowym, wszystko poszło świetnie i podpisałem kontrakt. Potem przyjechała moja ciężarna żona i mój mały synek. Klub złożył pewne obietnice mojej rodzinie, ale nie byli z nich zadowoleni, więc zostawiłem pieniądze, rozwiązałem kontrakt i wróciliśmy do Polski - mówił reprezentant Polski. I dodał, że obecnie rozmawia z dwoma klubami o podpisaniu nowej umowy. Okazuje się, że jeden z nich może być... w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Informację o tym, że Dawidowiczem interesuje się klub z tego kraju podał Ahmed Ragab. "Polski obrońca Paweł Dawidowicz jest wśród opcji zarządu Szardża FC. Trwają rozmowy z zawodnikiem" - czytamy.

Szardża FC to wicemistrz Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale ten sezon zaczął się dla klubu kiepsko -po pięciu kolejkach Szardża ma zaledwie cztery punkty. Jeżeli Dawidowicz trafiłby do tego zespołu, to miałby też szansę sprawdzić się w rozgrywkach azjatyckiej Ligi Mistrzów.