Ten 17-latek to prawdziwy fenomen. Trafi do kadry? Urban mówi wprost

Podczas wrześniowego zgrupowania reprezentacja Polski pod wodzą nowego selekcjonera Jana Urbana podobała się kibicom. Biało-Czerwoni zdobyli 4 punkty w eliminacjach do mistrzostw świata. Najpierw zremisowali na wyjeździe z Holandią (1:1), a następnie pokonali na Stadionie Śląskim w Chorzowie Finlandię 3:1. Te wyniki dają duży komfort w rywalizacji o drugie miejsce w grupie, które zapewnia miejsce w barażach.

Pietuszewski powinien być powołany do seniorskiej kadry?

Właściwie w tym samym czasie wysokie zwycięstwa odniosła reprezentacja Polski do lat 21, która zainaugurowała eliminacje do mistrzostw Europy. Najpierw podopieczni Jerzego Brzęczka pokonali Macedonię Północną (3:0), a następnie ograli Armenię (4:0). Największym wygranym zgrupowania był Oskar Pietuszewski.

17-latek debiutował w kadrze do lat 21 i zanotował w dwóch meczach trzy bramki i asystę. Piłkarz Jagiellonii Białystok zachwycił kibiców i szybko pojawiły się głosy, że powinien otrzymać powołanie do seniorskiej kadry. Co na to Jan Urban? Selekcjoner ocenił całą sytuację.

- Mamy gościa na uwadze, podoba nam się. Wydaje mi się, że żadna krzywda mu się nie stanie, jeśli będzie grał na razie np. u Jerzego Brzęczka. Nie wykluczam jednak, że go powołamy (...) Trzeba się zastanowić, czy to już jest ten moment, w którym powinien trafić do pierwszej reprezentacji - podkreślił Urban na kanale "Prawda Futbolu".

Urban wyjaśnił swój punkt widzenia

Podczas październikowego zgrupowania reprezentację Polski czeka mecz towarzyski z Nową Zelandią (9.10.) oraz spotkanie z Litwą w ramach eliminacji do mistrzostw świata (12.10.). Urban zasugerował, że chciałby sprawdzić m.in. zawodników, którzy byli w kadrze na wrześniowe pojedynki, a nie mieli okazji wejść na boisko.

Ponadto rozważani są oczywiście jeszcze inni piłkarze do gry. Urban podkreślił, że przed reprezentacją miesiące, w których będzie się toczyć rywalizacja o mistrzostwa świata i nie wie, czy to odpowiedni czas na eksperymenty. Na ten moment trudno ocenić, czy Pietuszewski rzeczywiście otrzyma szansę w najbliższym okresie.