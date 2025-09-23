A jednak. Dawidowicz ujawnił, dlaczego po miesiącu "uciekł" z Arabii

Paweł Dawidowicz wciąż nie ma klubu. Polski obrońca rozstał się z Hellasem Verona po zakończeniu poprzedniego sezonu. W pewnym momencie postanowił przenieść się do Arabii Saudyjskiej i klubu Al-Hazem SC, z którym podpisał kontrakt w sierpniu. Potem wydarzyło się coś zaskakującego - bez nawet debiutu w barwach nowego zespołu 30-latek postanowił rozwiązać umowę, na mocy której miał zarobić 1,3 mln dolarów za rok gry.
Od razu pojawiły się domysły, dlaczego Dawidowicz podjął taką decyzję. Serwis meczyki.pl podał, że przeważyły sprawy rodzinne. "Dawidowicz, a zwłaszcza jego rodzina, źle czuli się w tamtejszym klimacie. Żona jest w ciąży, do tego para ma małe dziecko" - donosili dziennikarze. Teraz sam zainteresowany w końcu przerwał milczenie i w wywiadzie dla calciohellas.it zdradził prawdziwe powody odejścia z klubu.
"Pojawiła się szansa w Arabii Saudyjskiej w Al-Hazem: spędziłem trzy tygodnie na obozie treningowym, wszystko poszło świetnie i podpisałem kontrakt. Potem przyjechała moja ciężarna żona i mój mały synek. Klub złożył pewne obietnice mojej rodzinie, ale nie byli z nich zadowoleni, więc zostawiłem pieniądze, rozwiązałem kontrakt i wróciliśmy do Polski" - oświadczył.
Co dalej z Pawłem Dawidowiczem? W tym samym wywiadzie piłkarz podkreślił, że plotki o jego rzekomym transferze do Venezii są nieprawdziwe. - Nie rozmawiałem z nikim we Włoszech. Jestem obecnie w kontakcie z dwoma zespołami, ale nie chcę zdradzać więcej - kontynuował.
Na koniec piłkarz podkreślił, że nie żałuje odejścia z Hellasu. Miał nawet ofertę przedłużenia kontraktu, ale nie było rozmów o kwotach i czasie trwania umowy. - Czasami w życiu niektóre rzeczy układają się dobrze, inne gorzej. Podjąłem decyzję, ponieważ czułem, że zmiana była dla mnie w tamtym momencie właściwa - zakończył.
