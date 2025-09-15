Wojewódzki zapytał, ile zarabia Urban. Padła kwota. "Zaskoczony jesteś?"

- To jest sprawa federacji i pana trenera, także nie będziemy tego ujawniać - mówił Cezary Kulesza w odpowiedzi na pytanie o długość kontraktu nowego selekcjonera reprezentacji Polski. To oczywiście rozbudziło spekulacje, bo po takich słowach naturalnie narzuca się wniosek, że umowa musi być bardzo krótka.

Urban zaczął mówić o kontrakcie. "Mamy federację bogatą"

W poniedziałek wieczorem pojawił się kolejny wywiad z Janem Urbanem. Tym razem selekcjonera przepytywali Kuba Wojewódzki i Piotr Kędzierski. I oni również poruszyli temat umowy z PZPN. - Na ile podpisałeś kontrakt? - padło pytanie.

- Na ile trzeba - odpowiedział roześmiany Jan Urban. - Z reguły wygląda to tak: wygrywasz, przedłużamy, wygrywasz, przedłużamy. Dzisiaj kluby czy tak jak reprezentacja, starają się zabezpieczyć, żeby nikt też nie wykorzystał klubu czy federacji. Chociaż słyszałem ostatnio, że Mourinho dostał ponad 100 milionów z samych odszkodowań - dodał. Taką informację podał niedawno portal Goal.com.

- To ostatnie pytanie w tej kwestii. Ustalono, ujawniono, nawet chyba Michał [Probierz] sam się przyznał, jego pensję. Twoja jest wyższa niż 180 tysięcy miesięcznie? - dopytywał Wojewódzki.

- Nie wiem, może tak... tyle miał? - odpowiedział selekcjoner. - Zaskoczony jesteś? - skontrował Wojewódzki. - Nie, nie jestem zaskoczony. Ja uważam, że te pensje są małe. Ja jak potem czytam, ile zarabiają trenerzy reprezentacji innych krajów, no to nie... malutcy jesteśmy. A mamy federację bogatą, bogatą - zauważał selekcjoner.

- Czyli nie jesteś zadowolony ze swojej pensji. Ustalmy to - kontynuował Wojewódzki. - Jestem zadowolony. Mimo tego, że jest niska - odpowiedział Jan Urban. - Czyli masz krótki kontrakt, niską pensję i jesteś zadowolony! - zaczepiał Wojewódzki. - I jestem zadowolony! - odpowiedział z uśmiechem trener reprezentacji Polski.

Reprezentacja pod wodzą Jana Urbana zdobyła cztery punkty w meczach z Holandią i Finlandią i znacząco przybliżyła się do awansu na mistrzostwa świata. Kolejne mecze Biało-Czerwoni zagrają już w październiku. Ich rywalami będą Nowa Zelandia (towarzysko) i Litwa (w eliminacjach do MŚ).