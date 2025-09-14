Fatalna wiadomość dla Polski przed MŚ. Brzmi jak wyrok

Zaskakujący i cenny remis z Holandią (1:1) oraz pewne zwycięstwo z Finlandią (3:1) sprawiły, że Polska znacznie przybliżyła się do zajęcia co najmniej drugiego miejsca w grupie G eliminacji MŚ - po pięciu rozegranych meczach Biało-Czerwoni mają 10 punktów, tyle ile prowadząca Holandia (ma o jeden mecz mniej) oraz o trzy więcej niż trzecia Finlandia. Zdaniem ekspertów z Football Meets Data, którzy zajmują się analizami, symulacjami wyników, rozstawień i wskazywaniem prawdopodobieństw, szanse Polski na wygranie naszej grupy minimalnie spadły i wynoszą 1 procent. Jednak prawdopodobieństwo trafienia do baraży z drugiej pozycji, to aż 91 procent. Z jednej strony to dobre wieści, ale z drugiej - tu właśnie zaczynają się komplikacje.

Polska w 2. koszyku. Bośnia najbardziej prawdopodobnym rywalem

W play-off dla strefy europejskiej zagrają wiceliderzy z 12 grup eliminacyjnych. Do nich dołączą zwycięzcy czterech najlepszych grup Ligi Narodów, którzy nie zajmą miejsca w pierwszej dwójce w swojej grupie kwalifikacji do MŚ. Przy formowaniu par barażowych drużyny będą podzielone na cztery koszyki. W pierwszych dwóch będą najlepsze ekipy z listopadowego rankingu FIFA - one będą miały gwarancje bycia gospodarzami półfinałowych pojedynków barażowych. Polska na chwilę obecną znajduje się w drugim koszyku, choć punktowo bliżej jej do koszyka trzeciego. Według symulacji Football Meets Data w listopadzie - po naszych meczach z Litwą, Holandią i Maltą - dalej w tym koszyku zostanie. Szanse na to wynoszą 75 procent. Dla porównania - szansa na koszyk pierwszy to 13 proc., a na trzeci 12 proc.

Szanse na koszyki w przypadku awansu do baraży MŚ 2026 Football Meet Data

Na pierwszy rzut oka sytuacja nie wygląda źle. Rywalami Biało-Czerwonych w pierwszej fazie baraży (półfinałach) byłyby ekipy z trzeciego koszyka. Zdaniem analityków najbardziej prawdopodobnym rywalem dla ekipy Jana Urbana jest obecnie Bośnia i Hercegowina (13 proc.), która - jeśli będzie wiceliderem swej grupy - na pewno znajdzie się w koszyku trzecim. Rachunek prawdopodobieństwa często zderza nas też z Węgrami (8 proc.). W dalszej kolejności są m.in. Czesi, którzy szanse na wpadnięcie do trzeciego koszyka mają większe niż Polska.

Po pierwszym domowym meczu barażowym, w którym poziom potencjalnych rywali wydaje się zbliżony, mogą jednak zacząć się schody. Finałowy mecz play-off Polska zagrałaby ze zwycięzcą rywalizacji drużyny z czwartego i pierwszego koszyka. W praktyce zatem trzeba patrzeć na rywali z koszyka najmocniejszego, a tu są m.in. Włosi, którzy na 97 proc. trafią do baraży, bo szanse na wygranie swej grupy przy rozpędzonej Norwegii, mają nikłe. Włosi będą rywalem, którego każdy chciałby uniknąć, choć w pierwszym koszyku są też m.in. mocni Turcy. Gospodarze finałowych meczów będą ustalani w drodze losowania.

Prognozowane, listopadowe koszyki play-off MŚ 2026

Koszyk 1: Włochy, Turcja, Ukraina, Walia

Koszyk 2: Serbia, Szwecja, Polska, Czechy

Koszyk 3: Słowacja, Węgry, Szkocja, Bośnia i Hercegowina

Koszyk 4: Rumunia, Macedonia, Irlandia Płn., Mołdawia

Mundial bez Polski? Tak mówią wyliczenia

Analizy i symulacje Football Meats Data wskazują, że przy takim układzie Polska przez baraże na MŚ się nie dostanie. Drużynami wskazywanymi do gry na mundialu są w tej ścieżce na chwilę obecną: Włochy, Turcja, Ukraina i Serbia. Szanse Polski w tych symulacjach poprawiłoby podreperowanie rankingu FIFA, choćby przez wygranie wszystkich październikowych i listopadowych meczów, i przesunięcie się do pierwszego koszyka baraży. Ta misja zakłada też zwycięstwo w domowym meczu z Holandią.

W ramach ciekawostki dodajmy, że drużyny, które dostaną się na mistrzostwa świata z baraży, przy losowaniu mundialowych grup będą umieszczone w najsłabszym, czwartym koszyku. To oznacza, że unikną rywalizacji z dość słabymi rywalami ze świata, takimi jak Nowa Zelandia, czy Wyspy Zielonego Przylądka, które są o krok od awansu. Zamiast tego trafić mogą na kogoś pokroju Paragwaju, Niemiec czy Argentyny. Jeśli Włosi awansują na mundial, prawdopodobna jest jedna mocno obsadzona grupa.

A podsumowując polski kontekst powyższych symulacji - przypomnijmy, że na ostatnie dwie imprezy Biało-Czerwoni dostawali się właśnie przez baraże. Przy walce o Euro 2024 Polacy byli jednak losowani z pierwszego koszyka, co skutkowało rywalizacją z potencjalnie słabszymi Estonią i Walią.

Do końca eliminacji MŚ 2026 Polsce zostały następujące mecze o punkty:

12.10 Litwa – Polska (20:45)

14.11 Polska – Holandia (20:45)

17.11 Malta – Polska (20:45)