Urban wydał wyrok przed Polska - Litwa w el. MŚ? "To są najgorsze mecze"

Nowy selekcjoner na start pracy w PZPN stanął przed sporym wyzwaniem. Z rąk Michała Probierza, który w czerwcu podał się do dymisji, otrzymał kadrę potarganą wewnętrznymi konfliktami i znajdującą się również w trudnej sytuacji sportowej. Polacy wiedzieli, że jeśli nie pokonają we wrześniu Finlandii, to praktycznie stracą szansę na grę w przyszłorocznym mundialu. Urban zrealizował jednak nie tylko plan minimum, ale maksimum, bo oprócz zwycięstwa z Finami, jego ekipa urwała też punkty Holandii.

Urban przestrzega przed Litwinami. To nie będzie łatwy mecz?

Obecnie Polacy znajdują się na "pole position" do wywalczenia miejsca w barażach MŚ, bo nie tylko mają przewagę punktową nad Finlandią, ale znacznie lepszy bilans bramkowy. Pojawiają się zresztą nawet nieliczne opinie, że Biało-Czerwoni mogą bić się z Holandią o bezpośredni awans na mundial. Tego typu głosy nie przekonują Urbana, jak dowiadujemy się z jego wywiadu dla WP SportoweFakty:

- Nawet wygrywając do końca wszystkie mecze w grupie, będzie niesamowicie trudno przeskoczyć Holendrów, bo mają dużo lepszy od nas bilans bramkowy. Nie chcę sobie tego ciężaru brać na głowę. Ja już myślę o meczach z Nową Zelandią i z Litwą w Kownie. Przestrzegam przed zbyt szybkim dopisywaniem sobie punktów z Kowna, bo Litwini byli w stanie strzelić dwie bramki Holendrom i przegrali zaledwie 2:3. Trzeba podejść do Litwinów z dużym szacunkiem, bo nikt łatwo nie strzela dwóch bramek Holandii - podsumował trener kadry.

Selekcjoner został dopytany przez dziennikarza konkretnie o październikowy mecz z Litwą, która może być przez polskich kibiców nieco lekceważona.

- W piłce nożnej jest wiele meczów-pułapek i niechcianych niespodzianek - odpowiedział Urban. - Najgorzej jest wtedy, gdy brakuje pełnej koncentracji, gdy jedzie się na mecz z przekonaniem, że jesteśmy lepsi i trzy punkty już mamy. To są najgorsze mecze dla trenera, ale też dla zawodników. Oni wiedzą, że mają bardzo dużo do stracenia, bo wszyscy dokoła mówią, że zwycięstwo w takim meczu jest obowiązkiem. Tylko rywal o tym nie wie - stwierdził 63-latek.

- My mieliśmy 3:0 w Chorzowie [z Finlandią - przyp.red], mecz pod kontrolą i większość kibiców oczekiwała, że strzelimy kolejne bramki, a tu nagle sami straciliśmy gola. Zawodnicy też myśleli bardziej o tym, żeby strzelić kolejną bramkę, a nie bronić. I z takich rzeczy często wynika to, że ten teoretycznie słabszy przeciwnik, może ci niespodziewanie skomplikować życie - zakończył Urban.

Mecz Polski z Litwą będzie miał miejsce 12 października na stadionie w Kownie.