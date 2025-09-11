Jan Urban z początku swojej pracy w reprezentacji Polski może być zadowolony. 63-letni trener w dwóch meczach eliminacyjnych do przyszłorocznych mistrzostw świata zdobył cztery punkty. Polacy zremisowali 1:1 (0:1) na wyjeździe z Holandią i wygrali na Stadionie Śląskim w Chorzowie z Finlandią 3:1 (2:0).

Jacek Gmoch chwali reprezentację Polski i Roberta Lewandowskiego

Na temat gry reprezentacji Polski teraz głos zabrał Jacek Gmoch, były legendarny szkoleniowiec, który doprowadził kadrę w 1978 roku do piątego miejsca na mistrzostwach świata.

- W Holandii okazało się, że gdy nie mamy bagażu związanego z presją wyniku i na dodatek stoimy nad przepaścią i wydaje się, że za chwilę jako piłkarska nacja przestaniemy istnieć, to wtedy przejawiają się najlepsze geny polskości. To, co zawsze Polacy mieli. Wreszcie zagraliśmy w starym stylu. Prostota taktyczna zrobiła nam dobrą robotę, tym bardziej, że została dobrze wykonana. Świetna defensywa, w moim pojęciu. I to na każdym metrze boiska - powiedział Jacek Gmoch w rozmowie z Polsatem Sport.

Zwrócił on uwagę na pracę, jaką w tym meczu wykonał Robert Lewandowski.

- Drużyna była mądrze ustawiona, Jan Urban dostrzegł wiele elementów. Fakt, że Lewandowski nie miał sytuacji w pierwszym meczu, zupełnie mi nie przeszkadza. Zrobił ogromną robotę, obrazowo rzecz ujmując, po obu stronach rozłożył tory kolejowe do ataku naszych skrzydłowych. Nasi wahadłowi z chęcią z nich korzystali, byli najbardziej istotnymi zawodnikami - dodał Jacek Gmoch.

Zdradził też on, że nie spodziewał się takiej postawy Polaków.

- Naprawdę wielkie brawa dla trenera i zespołu, bo nie spodziewałem się tego, bo selekcjonera Urbana widziałem bardzo przestraszonego w wywiadach, szczególnie w ostatnim przed meczem z Holendrami. Wykonanie założeń taktycznych i gra naszej drużyny mnie jako trenerowi zaimponowała. Prostota, wspaniała defensywa i kontrataki husarii. Pressing naszej drużyny był wręcz pokazowy! Jego gęstość powodowała, że Holendrom bardzo ciężko było rozgrywać atak pozycyjny - przyznał Gmoch.

Polacy po pięciu kolejkach eliminacji do MŚ mają dziesięć punktów i zajmują pozycję wicelidera grupy G. Tyle samo punktów ma prowadząca w grupie Holandia, ale rozegrała jeden mecz mniej.

Biało-Czerwoni w następnej kolejce zmierzą się na wyjeździe z Litwą (12 października, godz. 20.45). Relacja na żywo z meczu na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.