Boniek się nie certoli. Tak zareagował na słowa Urbana. "Pan Janek"

Jan Urban przejął reprezentacją Polski po Michale Probierzu, który w czerwcu podał się do dymisji. 63-latek nie miał łatwego zadania na start pracy w PZPN, ale wywiązał się z niego znakomicie. Biało-Czerwoni pod jego wodzą sensacyjnie zremisowali z Holandią, a także pokonali Finlandię. Dzięki temu znacznie przybliżyli się do wywalczenia miejsca w barażach przyszłorocznych mistrzostw świata.

REKLAMA

Zobacz wideo Rzeźniczak pod wrażeniem Urbana. "Chciałbyś pójść z nim na piwo"

Zbigniew Boniek wypowiedział się na temat Jana Urbana

Przed wrześniowym okienkiem reprezentacyjnym Urban musiał też podjąć decyzję, co do tego, kto będzie kapitanem jego kadry. Przypomnijmy: w czerwcu Michał Probierz zdecydował się usunąć z tej roli Roberta Lewandowskiego i przekazać opaskę Piotrowi Zielińskiemu. Nowy selekcjoner wrócił jednak do poprzedniej hierarchii. Kapitanem ponownie został "Lewy".

- Była obopólna zgoda. Ja bym podjął decyzję sam, ale chciałem usłyszeć opinię, czy Janka Bednarka, czy Roberta, czy Piotrka Zielińskiego. Ona się zgadzała z moją. Rozmawiałem z nimi o tej sytuacji? Oczywiście, że tak. Mówiłem już wcześniej na różnych konferencjach, że jest problem do załatwienia, ale bezpośrednio z nimi. Więc tak, spotkałem się z nimi, rozmawiałem na ten temat i nie miałem odczucia, że oni uważają inaczej - tłumaczył Urban w rozmowie z TVP Sport.

ZOBACZ TEŻ: Tak Urban podsumował konflikt Lewandowski-Probierz. Kilka słów prawdy

Za pośrednictwem portalu "X" ten fragment wywiadu selekcjonera skomentował Zbigniew Boniek. "Wyjaśnione" - napisał były prezes PZPN. W innym wpisie na tej platformie 69-latek wrzucił natomiast filmik, w którym powiedział: "miło się słucha pana Janka, miło się słucha". A także dorzucił zdanie: "Mądrze, spokojnie. Jak na boisku".

Reprezentacja Polski wróci do rywalizacji w eliminacjach mistrzostw świata 12 października. Jego kolejnym rywalem będzie Litwa.