Oto szczegóły rozmowy z Lewandowskim. Podolski się wygadał

Reprezentacja Polski uratuje eliminacje? Jeszcze przed wrześniowym zgrupowaniem wydawało się, że będzie o to bardzo trudno. Porażka z Holandią i jakakolwiek wpadka z Finlandią sprawiłyby, że Biało-Czerwoni nie mogliby już liczyć na siebie - a to po ostatnich miesiącach z Michałem Probierzem wcale nie wydawało się nierealnym scenariuszem.

REKLAMA

Zobacz wideo Natalia Bukowiecka: Jadę do Tokio po najlepszy wynik w tym sezonie

Podolski rozmawiał z Lewandowskim. To powiedział o Urbanie

Tymczasem Biało-Czerwoni pod wodzą nowego selekcjonera dali radę wywalczyć remis 1:1 z Holandią, oraz wygrali 3:1 z Finlandią - dzięki tym wynikom obecnie mają 10 punktów i drugie miejsce w tabeli. Jeżeli piłkarze Jana Urbana wygrają z Litwą i Maltą, to są niemal pewni utrzymania pozycji gwarantującej awans do baraży o mundial. Tak obecną sytuację Biało-Czerwonych skomentował Lukas Podolski.

- Powiem tak: jeśli chcesz jechać na mundial, to musisz sobie radzić z Finlandią. W tej grupie wszystko rozegra się między Polską a Holandią - powiedział w rozmowie z goal.pl.

Holendrzy mają jeden mecz mniej rozegrany od Polski i tyle samo punktów. Nawet zwycięstwo w meczu domowym z tym rywalem, nie gwarantowałoby podopiecznym Jana Urbana bezpośredniego awansu - kluczowe znaczenie ma bilans bramkowy, a ten Holendrzy mają zdecydowanie lepszy (+11) od Polski (+4).

Podolski przyznał też, że podczas wizyty w katowickim Spodku - był tam na meczu reprezentacji Polski w koszykówkę, na tym spotkaniu byli też niektórzy zawodnicy z piłkarskiej kadry - rozmawiał z Robertem Lewandowskim. - Dawno się nie widzieliśmy, więc to była fajna okazja, aby zamienić kilka słów. Troszkę o prywatyzacji Górnika, ale mówiłem mu też, że za Urbana w końcu trochę pograją w piłkę, bo trener lubi taki styl - zdradził.

Kolejne zgrupowanie reprezentacji Polski odbędzie się już w październiku. 9 października Biało-Czerwoni zagrają towarzysko z Nową Zelandią, a trzy dni później pojadą do Kowna na mecz eliminacyjny z Litwą.