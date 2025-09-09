Brzęczek znowu triumfuje! Co za mecz Polaków w el. Euro

W miniony piątek Jerzy Brzęczek zadebiutował na ławce reprezentacji Polski U-21 w meczu z Macedonią Północną. Biało-Czerwoni wygrali to spotkanie 3:0 i udanie rozpoczęli grę w eliminacjach do mistrzostw Europy. We wtorkowe popołudnie czekała ich wyjazdowa rywalizacja z Armenią.

Polska U-21 wygrywa drugi mecz pod wodzą Jerzego Brzęczka

Ormianie bez wątpienia nie należą do potentatów europejskiej piłki młodzieżowej, ale zawsze trzeba uważać, zwłaszcza że w Erywaniu w czasie rozgrywania meczu było ponad 30 stopni. Widać było, że naszym piłkarzom zajęło trochę dostosowanie się do warunków, bo zaliczyli dosyć niemrawy początek tego spotkania.

Co jasne - zawodnicy Brzęczka kontrolowali wydarzenia, ale na konkrety trzeba było poczekać do końcówki pierwszej połowy. Był strzał z dystansu, który przyniósł rzut rożny w 36. minucie spotkania. Gospodarze poradzili sobie z nim, wybijając piłkę przed pole karne. Dopadł do niej jednak Oskar Pietuszewski, który precyzyjnym strzałem zza szesnastki zdobył bramkę na 1:0! Piłkarz Jagiellonii znajdował się na murawie zaledwie sześć minut, gdyż w 30. minucie zmienił kontuzjowanego Filipa Rózgę.

Polacy napoczęli rywali i w kolejnych minutach oddawali kolejne uderzenia. Drugiego gola strzelili jeszcze przed przerwą, gdy Pietuszewski dośrodkował z rzutu rożnego prosto na głowę Miłosza Matysiaka. Do przerwy nasza kadra U-21 prowadziła 2:0.

W drugiej połowie Biało-Czerwoni nie odpuszczali i efekt tego był już w 56. minucie. Szybka kontra Polaków, w której Tomasz Pieńko i Wiktor Bogacz szli dwóch na jednego z bramkarzem Armenii. Skończyło się tak, że Pieńko wystawił Bogaczowi na pustą bramkę i było 3:0.

A to nie był koniec strzelania. W 82. minucie Pietuszewski skompletował dublet po podaniu Pieńki. 17-letni piłkarz Jagiellonii podczas tego zgrupowania strzelił trzy gole i zanotował asystę! I właśnie wynikiem 4:0 zakończyło się to spotkanie.

Armenia U-21 - Polska U-21 0:4

Bramki: 36' 82' Pietuszewski, 45+4' Matysik, 56' Bogacz

Po dwóch meczach Polska U-21 ma sześć punktów w tabeli i kolejne mecze w eliminacjach mistrzostw Europy rozegra w październiku - z rówieśnikami z Czarnogóry (u siebie 10 października o godz. 17:00) oraz Szwecją (na wyjeździe 14 października o godz. 17:00).

