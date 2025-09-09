Boniek wydał wyrok po meczach Polaków. Sprowadził wszystkich na ziemię

Reprezentacja Polski w pozytywnych nastrojach zakończyła wrześniowe zgrupowanie. W eliminacjach mistrzostw świata 2026 zremisowała z Holandią (1:1) w Rotterdamie, a następnie pokonała Finlandię (3:1) na Stadionie Śląskim. Początki pracy Jana Urbana są obiecujące, lecz Zbigniew Boniek nie popada w hurraoptymizm.

Zbigniew Boniek przemówił po wrześniowych meczach reprezentacji Polski. Padły stanowcze słowa

To przede wszystkim ze względu na bardzo trudne poprzednie miesiące, naznaczone rozczarowującą grą oraz wynikami (spadek z Ligi Narodów, porażka z Finami w Helsinkach) - Na razie kadra dochodzi do siebie po ciężkiej chorobie, która trawiła ją w ostatnich miesiącach - ocenił były prezes PZPN w rozmowie z TVP Sport, a jego słowa raczej nie spodobają się Michałowi Probierzowi. - Trzeba zacząć od delikatnego rosołku, żeby wzmocnić organizm i sprawić, by znowu sprawnie funkcjonował. Na golonkę, schabowego albo inne frykasy przyjdzie czas - doprecyzował.

Rozwijając tę myśl w kontekście meczu z reprezentacją Holandii, zwrócił uwagę na postawę rywali, którzy niejako sami są sobie winni. - Pociąg wrócił na normalne tory, ale nie chcę też uderzać w zbyt triumfalne tony, ponieważ w Rotterdamie to Holendrzy podarowali nam remis. Prowadzili, mieli piłkę i zgubiła ich pycha oraz arogancja - są pewni siebie, kiedy mają wynik, lubią wtedy ośmieszyć rywala, patrzą z wyższością. A my graliśmy po swojemu: wycofani, czekający na szansę. No i się doczekaliśmy pięknego strzału Casha - wytłumaczył.

Zbigniew Boniek tonuje nastoje wokół reprezentacji Polski. "To nie był mecz do jednej bramki"

- Wyniki kreują i budują grupę, przekonują, że może być dobrze, a ten remis to wspaniały wynik - dodał. I przeszedł do występu z Finami, będącego "konsekwencją entuzjazmu" po uzyskaniu korzystnego rezultatu na trudnym terenie. I w tym wypadku Boniek ma pewne zastrzeżenia.

- Wygraliśmy, ale po dość wyrównanym meczu z bardzo przeciętnym, europejskim zespołem. Byliśmy lepsi w kreatywności i wykończeniu akcji, bo mamy napastników na wyższym poziomie. Ale nie stłamsiliśmy Finów, to nie był mecz do jednej bramki - byliśmy konkretniejsi, bo mamy zawodników z wyższej półki - stwierdził.

Jednak jak sam wspomniał były prezes PZPN, po wcześniejszych problemach kadry jej ostatnie wyniki trzeba przyjmować jako prognostyk na lepszą przyszłość. Niewątpliwie były to dwa duże kroki w kierunku baraży o mistrzostwa świata 2026 (faworytami do bezpośredniego awansu dalej są Holendrzy), a kolejny będzie można wykonać w październiku. Wtedy reprezentacja Polski zagra na wyjeździe z Litwą (12.10, Kowno), a czeka ją także sparing z Nową Zelandią (9.10, Stadion Śląski).

