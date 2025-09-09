Hit! Tak Urban potraktował Szpakowskiego. Tego się nie spodziewał

Zdarzenie miało miejsce przed meczem z Finlandią, kiedy Urban wyszedł z tunelu Stadionu Śląskiego, by zobaczyć murawę. Jednak zanim pojawił się na płycie boiska, zobaczył stojącego nieopodal trybuny Dariusza Szpakowskiego. 74-latek był bardzo skupiony na swoim telefonie.

To nie uszło uwadze trenera, który postanowił zażartować z legendarnego komentatora. Urban podszedł do niego, po czym zdjął z nosa swoje okulary i podał je Szpakowskiemu w przyjacielskim geście sugerując, że może z nimi łatwiej będzie przeczytać litery wyświetlające się na ekranie telefonu. Zaskoczony komentator na początku zdziwił się nieoczekiwanym "prezentem", który nagle pojawił mu się przed nosem. Ale kiedy zobaczył kto mu go wręcza, ucieszył się z tego żartu i serdecznie przywitał się z Urbanem.

Polska wygrała z Finlandią. W październiku będzie seria zwycięstw?

Po spotkaniu na Stadionie Śląskim zarówno Urban jak i Szpakowski zapewne wciąż znajdowali się w doskonałych humorach. 74-latek skomentował bowiem wygraną Polaków 3:1, która była zarazem pierwszym zwycięstwem Urbana jako selekcjonera kadry. Wcześniej Biało-Czerwoni pod jego wodzą zremisowali na wyjeździe 1:1 z Holandią.

Po wrześniowych spotkaniach reprezentacja Polski ma na koncie 10 punktów i zajmuje drugie miejsce w grupie G eliminacji mistrzostw świata. Wyprzedza ją Holandia, która posiada taką samą zdobycz punktową, ale ma lepszy bilans bramek, a ponadto rozegrała jeden mecz mniej. Jednak druga pozycja w grupie nie przekreśla szans Polaków na udział w przyszłorocznym mundialu, ale zapewnia udział w barażach do turnieju.

Kolejne zgrupowanie kadry przypada na październiki. Wówczas podopieczni Urbana 9.10 zagrają towarzyski mecz z Nową Zelandią, a trzy dni później pojadą na wyjazdowe spotkanie eliminacji MŚ z Litwą.

