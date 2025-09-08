A jednak! Tak Probierz zareagował na grę Polaków. Kulesza się wygadał

Reprezentacja Polski ma za sobą udane, pierwsze zgrupowanie pod wodzą Jana Urbana. Biało-Czerwoni zremisowali na wyjeździe z Holandią 1:1 i wygrali w Chorzowie z Finlandią 3:1. Dzięki temu sytuacja w eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw świata została "naprostowana" i Biało-Czerwoni mogą ze spokojem czekać na kolejne spotkania.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski ma nowego bohatera! Kapitalny, znakomity

Cezary Kulesza o tym, co zmienił Jan Urban i kontakcie z Michałem Probierzem

Wielu kibiców i ekspertów zastanawia się, co by było gdyby już dwa lata temu Cezary Kulesza postawił na Jana Urbana, a nie Michała Probierza. Zwłaszcza że 63-latek regularnie był wymieniany w gronie potencjalnych selekcjonerów.

- Tak było, ale to gdybanie. Rozumiem kibiców, którzy komentują w ten sposób, ale w piłce nie da się przewidzieć przyszłości. Cieszę się, że to było udane zgrupowanie i wokół reprezentacji wytworzyła się pozytywna atmosfera - ocenił prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej w rozmowie z portalem WP SportoweFakty. Następnie został zapytany o to, czy miał kontakt z Probierzem po czerwcowym rozstaniu.

Zobacz też: Lewandowski naprawdę powiedział to o Bednarku. "Nie wiem, kiedy ostatni raz"

- Po meczu z Holandią przysłał mi gratulacje i wymieniliśmy wiadomości. Czuć, że kibicuje reprezentacji - zdradził Kulesza. Powiedział także o wizycie prezydenta Karola Nawrockiego w szatni po meczu z Finlandią. - Zawsze wysyłamy panu prezydentowi zaproszenie na spotkanie reprezentacji i teraz też tak było. Cieszymy się, że pan prezydent z niego skorzystał. Po meczu odwiedziliśmy wspólnie zespół w szatni. Piłkarze się ucieszyli z tej wizyty. Prezydent powiedział kilka słów i tak po piłkarsku krzyknął. Bardzo miła chwila to była dla chłopaków - podsumował.

Na następne mecze reprezentacji Polski trzeba poczekać do października. W czwartek 9 października o godz. 20:45 kadra Jana Urbana rozegra towarzyski mecz z Nową Zelandią na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Trzy dni później, w niedzielę 12 października o godz. 20:45, zagrają na wyjeździe z Litwą w szóstej kolejce eliminacji do mistrzostw świata.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU.